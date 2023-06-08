حقيقة وجود سفن لكائنات غير بشرية في الفضاء

كشف ديفيد غروش، المتخصص في تحليل الظواهر الغريبة غير المبررة (unexplained anomalous phenomena) قبل أن يتحول إلى "whistleblower" وهي التسمية التي تطلق عادة على "المبلغين عن مخالفات الحكومات والسلطات السياسية والأمنية وغيرها"، أن وزارة الدفاع الأمريكية وجدت أجزاء من سفن أو مركبات لكائنات فضائية أو من أصل غير بشري.

البنتاجون

وأكد أن مسؤولي الحكومة وسلطات البنتاجون وجدوا أجزاء من مركبات فضائية غير بشرية، وفي بعض الحالات مركبات كاملة وسليمة.

كما اتهم السلطات المعنية بحجب تلك المعلومات عن الكونغرس الأميركي بشكل غير قانوني. وكشف أنه تعرض للعقوبات حين سلّم تلك المعلومات السرية إلى الكونغرس، مضيفا أنه ترك الخدمة بالمخابرات في أبريل الماضي (2022) بعد 14 عامًا من العمل.

كما قدم شكوى زعم فيها أنه تعرض لانتقام غير قانوني بسبب إفصاحه عن تلك المعلومات السرية.

مواد غريبة

وأكد جوناثان غراي، مسؤول المخابرات الأميركية الحالي في المركز الوطني للاستخبارات الجوية والفضائية، الذي يحلل الظواهر غير المفسرة، وجود "مواد غريبة"، مضيفًا"لسنا وحدنا".

كما أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) كانت أصدرت سنة 2021، تقريرا حول "الأجسام الطائرة" أو الظواهر الفضائية الغريبة، مؤكدة أنها كشفت أكثر من 140 حالة مريبة أو جسما غريبا لم تجد له تفسيرًا.

أجسام في الفضاء

وجاء ذلك بعدما سربت لقطات غريبة لأجسام في الفضاء، فيما أكد طيارون من البحرية أنهم شاهدوا عدة مرات مركبات وأجساما غريبة قبالة السواحل الأمريكية.