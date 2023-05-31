عودة رائدا الفضاء السعوديين "القرني وريانة"

عاد رائدا الفضاء السعوديين على القرنى وريانة برناوى إلى الأرض بعد رحلة إلى الفضاء استمرت 10 آيام.

ووصل رائدا الفضاء منذ قليل إلى هيوستن الأمريكية وأكدت التقارير الطبية أنهما بحالة طبية ممتازة.

من المقرر الرئيسي أن يظل رائدا الفضاء تحت الملاحظة الطبية لمدة أسبوع.

أعلنت المؤسسات والجهات السعودية المختلفة من خلال تويتر ترحيبهم وفخرهم بعودة ريانة والقرنى وأعربوا عن فخرهم بالنجاح الكبير الذى أعاد إلى الأذهان تجربة الأمير سلطان بن سلمان أول رائد فضاء عربى.

كان القرنى وريانة قد أجرا 14 تجربة علمية فى الفضاء بالإضافة إلى 3 تجارب مع طلاب المدارس.