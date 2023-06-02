رائدا الفضاء السعوديين: الكرة الأرضية هشة وعلينا الاعتناء بها.. فيديو

وصف علي القرني، رائد الفضاء السعودي، رحلته إلى الفضاء بعدما قضي 10 أيام بمحطة الفضاء الدولية، بالتجربة الرائعة.

وقال: "لقد كانت تجربة رائعة أن تنظر من النافذة وترى العالم تحتك، وتبدأ في تقدير ما تملك وما لديك أيضًا على الأرض، إنها مثل الكرة الأرضية الهشة التي تدور في مكان معلق في الفضاء في الظلام ونحن بحاجة إلى الاعتناء بها".

فيما قالت ريانة برناوي، أول رائدة فضاء عربية تصعد للفضاء، إن تكون قادرا على رؤية جميع البلدان أصبحت قارات والقارات أصبحت العالم بأسره الذي نحتاج إلى الاعتناء به، وهذا هو التصور الجديد بالنسبة لي.

عودة رائدي الفضاء السعوديين

عاد رائدا الفضاء السعوديين على القرنى وريانة برناوى إلى الأرض بعد رحلة إلى الفضاء استمرت 10 آيام.

ووصل رائدا الفضاء إلى هيوستن الأمريكية وأكدت التقارير الطبية أنهما بحالة طبية ممتازة.

من المقرر أن يظل رائدا الفضاء تحت الملاحظة الطبية لمدة أسبوع، وأعلنت المؤسسات والجهات السعودية المختلفة من خلال تويتر ترحيبهم وفخرهم بعودة ريانة والقرنى وأعربوا عن فخرهم بالنجاح الكبير الذى أعاد إلى الأذهان تجربة الأمير سلطان بن سلمان أول رائد فضاء عربى.

كان القرنى وريانة قد أجرا 14 تجربة علمية فى الفضاء بالإضافة إلى 3 تجارب مع طلاب المدارس.