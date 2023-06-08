لأول مرة.. ولادة عذرية لأنثى تمساح تعيش في عزلة

ظاهرة غريبة أثارت دهشة العلماء هناك في كوستاريكا، تمثلت في حالة ولادة عذرية لأول مرة لأنثى تمساح كانت تعيش في عزلة لمدة 16 عاما في حديقة الحيوان هناك، وذلك بعد أن وضعت أنثى التمساح الأمريكي 14 بيضة، في عام 2018، داخل حظيرتها، وهي ليست ظاهرة غريبة بين الزواحف التي تعيش في الأسر.

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ولكن ما أثار الدهشة هو حضانة أنثى التمساح للبيض لثلاثة أشهر والعثور على بيضة تحتوي على تمساح ولد ميتا ومكتمل التكوين، ووفقا لدراسة نُشرت، في دورية "بيولوجي ليترز"، فحص العلماء التركيب الجيني لجنين التمساح، ووجدوا أن تسلسل الحمض النووي يظهر أنه نتج عن تكاثر عذري اختياري، أي التكاثر دون مساهمة جينية من الذكور.

وظاهرة التكاثر العذري الاختياري، التي يشير إليها بعض العلماء باسم "الولادة العذرية"، موثقة في أنواع أخرى من الأسماك والطيور والسحالي والثعابين، وقال العلماء إن هذه الحالة هي أول مثال معروف بين التماسيح.

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وفي هذه الظاهرة، يمكن أن تتطور خلية بويضة الأنثى إلى جنين دون تخصيبها بواسطة خلية منوية من ذكر، وعند صنع خلية البويضة، تنقسم الخلية الأرومية إلى أربع خلايا، واحدة تصبح خلية البويضة وتحتفظ بالتراكيب الخلوية الرئيسية والسيتوبلازم الذي يشبه الهلام، بينما تحتوي الخلايا الأخرى على مواد جينية إضافية.

وبعد ذلك، تعمل إحدى هذه الخلايا بشكل أساسي كخلية منوية وتندمج مع البويضة لتصبح "مخصبة"، ويقول العلماء إن حالة "الولادة العذرية" في كوستاريكا يمكن أن تكشف عن معلومات جديدة عن أسلاف التماسيح من الحيوانات التي عاشت على الأرض في العصر الترياسي قبل نحو 250 مليون سنة.

ويشار إلى أن التمساح الأمريكي معرض لخطر الانقراض في البرية، وهناك فرضية تشير إلى أن ظاهرة التكاثر العذري الاختياري قد تكون أكثر شيوعا بين الأنواع الموشكة على الانقراض.