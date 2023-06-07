إحالة أوراق شخص أنهى حياة طفل من ذوي الهمم بالغردقة لفضيلة المفتي

قررت محكمة جنايات البحر الاحمر برئاسة المستشار عبدالباسط قاسم وبحضور أمانة سر رمضان عرابي عن إحالة اوراق المتهم عبدالرحمن حسن محمد محمود إلى فضيلة المفتي في قضية خطف وقتل طفل من ذوي الهمم بمدينة الغردقة.

وجاء قرار المحكمة بعد تلقيها تقريرًا من مستشقى العباسية للأمراض النفسية و العقلية أكد فيه سلامة قواه العقلية ومسئوليته عن أفعاله وقد استندت الهيئة القضائية إلى هذا التقرير في اتخاذ قرارها.



وتعود الواقعة إلى تلقى الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان طفل يدعى فهد م ع يبلغ من العمر أربعة عشر عامًا من ذوى الهمم والذي اختفى منذ التاسع من الشهر الماضي. تم العثور على جثمانه أسفل سلم عقار بمدينة الغردقة.

كما تلقى مدير أمن البحر الأحمر بلاغًا من والد المجني عليه يفيد بتغيب نجله. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث

وعلى الفور باشرت النيابة العامة تحقيقاتها للكشف عن الجاني وتحديد ملابسات الحادث.

حتى تمكنت الجهود الأمنية بناءً على التحريات الأمنية من القبض على المتهم وتوجيه اتهامات الخطف والقتل العمد إليه. وقد تم تجديد حبسه حتى صدور قرار إحالته للمفتي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقد استجوبت النيابة العامة والدي الطفل حول ظروف اختفائه وعاينت جثمانه حيث تبين أنه تعرض لجرح طعني في الصدر وآخر ذبحي في العنق. وقد أمرت النيابة بإجراء تشريح طبي للجثمان لتحديد طبيعة

الإصابات وكيفية حدوثها.

كما قامت النيابة بزيارة موقع الحادث ومسكن الطفل وأوكلت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع الأدلة وجمع الشواهد وتم تأمين تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط مسكن الطفل والتي أظهرت تواجده مع شخص بالغ في وقت اختفائه.



