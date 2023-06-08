تعليق علي الدين هلال على فوزه بجائزة النيل.. أشعر بالتقدير (فيديو)

أعرب الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني. عن سعادته بحصول على جائزة النيل بعد مشوار استمر على مدار 50 عاما، معتبرا أنها تقدير من الدولة لعطائة طوال تلك السنوات

أول مقالاتي في جريدة الأهرام كانت عام 1973

وقال الدكتورعلي الدين هلال خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه، والمذاع على شاشة "سي بي سي"، مساء الأربعاء أن أول مقالاته في جريدة الأهرام كانت عام 1973 ولم ينقطع عن الكتابة من وقتها.

رشحت لجائزة النيل منذ عامين

وتابع علي الدين هلال:"رشحت لجائزة النيل منذ عامين.. وسعيد بفوزي هذا العام والجوائز واعتبر تأخرها هذه المدة قسمة ونصيب، معقبا: "شعرت بالتقدير بعد الفوز بجائزة النيل".

وصدر القانون رقم (24) لسنة 1998؛ بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم (37) لسنة 1958؛ بإنشاء جوائز الدولـة للإنتاج الفكرى وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، والذى نص على إنشاء جائزة مبارك (سابقا)ً فى مـجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية المــتقدمة، وصدر المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2011 والذى نص فى مادته الأولى على أن يُستبدل مسمى جائزة النيل بمسمى جائزة مبارك.



قيمة كل جائزة من جوائز النيل 500 ألف جنيه (خمسمائة ألف جنيه) وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد فى ذات الفرع أكثر من مرة واحدة، ونوضح لكم جميع من حصلوا على جائزة النيل من فروعها المختلفة خلال السطور التالية:

2021

إبراهيم عبد المجيد في الأدب – داود عبد السيد في الفنون – رجائى عطية في العلوم الاجتماعية

2020

محمد سلماوى فى الآداب - مصطفى عبد المعطى فى الفنون - حجب العلوم الاجتماعية - رضوان السيد جائزة النيل للمبدعين العرب.

2019

الدكتور أحمد نوار في الفنون – الدكتور جابر عصفور في الآداب – الدكتور مفيد شهاب في العلوم الاجتماعية – المعمارى راسم بدران جائزة النيل للمبدعين العرب.

عام 2018

الدكتور مصطفى الرزاز فى الفنون – الدكتور صلاح فضل فى الآداب – الدكتور مراد وهبه فى العلوم الاجتماعية – الفنان يوسف عبدلكى جائزة النيل للمبدعين العرب 2018

عام 2017

المخرج على بدرخان فى الفنون – الدكتور الطاهر مكى فى الآداب – الدكتور صبرى الشبراوى فى العلوم الاجتماعية

عام 2016

الفنانة ماجدة الصباحي فى الفنون – الشاعر فاروق شوشة فى الآداب – الدكتورة ليلى تكلا فى العلوم الاجتماعية

عام 2015

الفنانة سميحة أيوب فى الفنون – الأديب جمال الغيطانى فى الآداب – الدكتور حسن حنفى فى العلوم الاجتماعية

عام 2014

الفنان أحمد طوغان فى الفنون – الروائى إدوارد الخراط فى الآداب – الدكتور أحمد عمر هاشم فى العلوم الاجتماعية

عام 2013

الكاتب محفوظ عبد الرحمن فى الفنون – الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى فى الآداب – الدكتور مصطفى العبادى فى العلوم الاجتماعية

عام 2012

الكاتب وحيد حامد فى الفنون – الأديب إبراهيم أصلان فى الآداب – الدكتور محمد محمود الجوهرى فى العلوم الاجتماعية



عام 2011

الدكتور أحمد رفعت فى الفنون – الكاتب أحمد رجب فى الآداب – الدكتور أحمد مصطفى أبو زيد فى العلوم الاجتماعية

عام 2010

الفنان مصطفى حسين فى الفنون- الشاعر عبد الرحمن الأبنودى فى الآداب- الدكتور مصطفى الفقى فى العلوم الاجتماعية

عام 2009

الدكتور محمد طه حسين فى الفنون- الأديب بهاء طاهر فى الآداب – الدكتور على رضوان فى العلوم الاجتماعية

عام 2008

الفنان سعد أردش فى الفنون – الناقد رجاء النقاش فى الآداب – الدكتور حامد عمار فى العلوم الاجتماعية

عام 2007

المخرج يوسف شاهين فى الفنون - عز الدين إسماعيل عبد الغنى فى الآداب – الدكتور السيد ياسين فى العلوم الاجتماعية

عام 2006

حجبت فى الفنون - الدكتور حسين محمد نصار فى الآداب – الدكتور مصطفى سويف فى العلوم الاجتماعية

عام 2005

الفنان محمد حامد عويس فى الفنون – حجبت فى الآداب – الكاتب الصحفى كامل محمد زهيرى فى العلوم الاجتماعية

عام 2004

الفنان آدم حنين فى الفنون – أحمد عبد المقصود هيكل فى الآداب – المؤرخ يونان لبيب رزق فى العلوم الاجتماعية



عام 2003

الدكتورة سميحة الخولى فى الفنون – الأديب أحمد شوقى ضيف فى الآداب – حجبت فى العلوم الاجتماعية



عام 2002

الدكتور ثروت عكاشة فى الفنون – الشاعر عبد القادر القط فى الآداب – الدكتور عاطف صدقى فى العلوم الاجتماعية



عام 2001

حجبت فى الفنون - الكاتب أنيس منصور فى الآداب – حجبت فى العلوم الاجتماعية



عام 2000

الفنان حسين بيكار فى الفنون- حجبت فى كلا من الآداب والعلوم الاجتماعية



عام 1999

الفنان صلاح طاهر فى الفنون - الأديب العالمى نجيب محفوظ فى الآداب – الفيلسوف عبد الرحمن بدوى فى العلوم الاجتماعية

