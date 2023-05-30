وزير الرياضة يهنئ علي الدين هلال وحسن سلامة لحصولهما على جائزتي النيل والدولة للتفوق

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة القلبية، للاستاذ الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق استاذ العلوم السياسية والخبير بوحدة السياسات بوزارة الشباب والرياضة، لحصوله علي جائزة النيل للعلوم الإجتماعية 2023.

كما هنأ الدكتور أشرف صبحي، الاستاذ الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، وعضو الامانة الفنية للمجالس الشبابية الثنائية الدولية ببرنامج الدبلوماسية الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، لحصوله علي جائزة الدولة للتفوق في العلوم الإجتماعية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل دومًا علي الإستفادة من خبرات الأساتذة الاجلاء المُكرمين من الدولة، بجائزة النيل للعلوم الإجتماعية للدكتور علي الدين هلال، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الإجتماعية للدكتور حسن سلامة.