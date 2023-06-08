هاني شنودة يكشف أغرب واقعة بحياته.. تهمة الانضمام لجماعة الإخوان (فيديو)

كشف الموسيقار هاني شنودة عن إلقاء القبض عليه فى عام 1966 بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان، واصفا تلك الواقعة بالأغرب في حياته.

وأجاب هاني شنودة على سؤال الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم مني الشاذلي"، الأربعاء خلال استضافته احتفالا بحصوله على جوائز الدولة التقديرية: “كيف حدث هذا واسمك يكفى لدفع الشبهة عنك”، قائلا: "وقتها كان لسة اسم البابا شنودة مش مشهور فلم يكن البابا فى ذلك الوقت، عشان كدة شنودة اسم لم يكن يدل على شيء".

تفاصيل اتهام هاني شنودة بالانضمام لجماعة الإخوان

وأوضح هاني شنودة: "القصة بدأت لما ضمونا ولاد وبنات في آخر سنة بكلية التربية الموسيقية لبعض ورُحنا المعهد بتاع البنات وأنا ما كنتش موجود كنت في الأقصر بلعب بيانو مع الفرقة بتاعتي ورجعت لقيتهم في الحوش مش راضيين يخشوا إلا لما يجيلهم حد من التعليم العالي لأن دول بياخدوا مقررات بطريقة والتانيين بياخدوا مقررات بطريقة، ودول عايزين يطلعوا معيدين ودول عندهم تطلعات وأنا مليش في القصة دي.

وتابع: "رُحت البيت الصبح لقيت في ضباط في الشقة وخفر ومخبرين وشدوني، قعدت 3 أيام في الحبس، حينها كان فيه اضراب في جامعتي القاهرة وعين شمس فضمونا كلنا على بعض، واللي قبض عليَّ بينفذ تعليمات ما كانش يعرف إني مسيحي ولا جريمتي إيه، ولما رُحت لشخص يحقق معايا كان أول مرة ينده لي باسمي كان الأول اسمي 35، وفي الأول كانوا واخدين كل حاجة الساعة ومنها رباط الجزمة، ولما قال لي إيه اللي جابك هنا فقلت له أصل المناهج والمقررات والكونتر مختلف رايح قايل ليَّ كونتر إيه وشتمني وبعدين اداني حتة دين قفا نزلت في الحيطة القفا ما وجعنيش إلا بعدها بيوم بس راسي اللي كانت بتوجعني".

وأردف: "اللي بيحقق معايا قال لي ايه يا هاني تتنازل عن تفسيراتك المشبوهة للقرآن قلت له آه آتنازل، ولو قلت له إني مسيحي هيدخلني مع الشيوعيين فقلت خلينا في السليم، والتجربة بتاعت الحبس رغم إنها استمرت 3 أيام حبس بس لكنها تركت ندبات وحزن خفي جوايا".

واختتم:" بلجأ لعقلي الباطن في التأليف الموسيقي، والواحد بيفتكر حاجات ضايقته علشان يعمل موسيقى فيها الحزن الخفي".

وتعتبر رحلة هاني شنودة في عالم الموسيقى المصرية واحدة من أبرز أيقونات الموسيقى المصرية الحديثة، حيث إن إسهاماته غيرت من شكل الأغنية المصرية منذ سبعينيات القرن الماضي وما زالت تغير، فكان صاحب أول فرقة موسيقية حديثة تغني باللهجة المصرية وهي فرقة المصريين بالإضافة إلى دوره في اكتشاف وتأسيس تجربة عدة نجوم ونجمات كبار كـ منير وعمرو دياب وأنغام.