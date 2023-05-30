هاني شنودة سعيد بجائزة الدولة التقديرية.. أنا صناعة مصرية (فيديو)

قال الموسيقار هاني شنودة، إنه مستمر في مشروع «قافلة السعادة»، القائم على إجراء زيارات لدور المسنين والمصابين بالإعاقات، حتى يغنوا لهم ويتركوهم في حالة سعيدة.

وأعرب هاني شنودة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء، عن سعادته بإعلان فوزه بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون، لافتًا إلى أنها «جائزة رفيعة المستوى».

اوعوا تنسوا إن هاني شنودة صنع في مصر

وتابع: «اتكرمت في السعودية ودول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبقول للناس مع تقديري لتلك التقديرات، اوعوا تنسوا إن هاني شنودة صنع في مصر».

وأشار إلى التعاون مع صندوق التنمية الثقافية؛ لتعزيز دور مشروع «قافلة السعادة»، مضيفًا: «بعد الجائزة نواصل العمل ونتوجه لأماكن أخرى كثيرة ونواصل المسيرة بدعم من الصندوق».

وأعلنت الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية، والتي تضم 10 مبدعين، في ثلاث مجالات هي (الفنون ‏والآداب ‏والعلوم الاجتماعية)‏، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع ‏المجلس الأعلى للثقافة الـ69 لاختيار الفائزين بجوائز الدولة.

حصل عليها في مجال الفنون كل من الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

أسماء الفائزين في مجالات الجائزة المختلفة



كما فاز بها في مجال الآداب كل من، اسم الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردي، أستاذ النقد والأدب العربي الحديث، والروائية هالة البدري، والدكتور أحمد يوسف، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة.



و حصل عليها في مجال العلوم الاجتماعية، كل من، ‏‏المستشار عبد المجيد محمود، والدكتور السيد فليفل، و الدكتور حسن السعدي ، والأستاذ صلاح سالم.



جائزة الدولة التقديرية تمنح سنويا للممتازين في الإنتاج الفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك بموجب القانون رقم (24 ) لسنة 1998، وهى موزعة على النحو التالي: ثلاث جوائز للفنون. ثلاث جوائز للآداب. أربعة جوائز للعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية مئتي ألف جنيه، وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة.

ولد في طنطا بمحافظة الغربية في 29 أبريل 1943، تخرج من كلية التربية الموسيقية، بدأ مشواره الفني مع مع فرقة "لي بيتي شاه" وهي الفرقة الموسيقية التي أسسها وجدى فرانسيس سنة 1967، وضمت نخبة من أهم رموز الموسيقى، ومنهم الراحل عزت أبو عوف، والمطرب الراحل صادق فليني، والفنان صبحي بدير، وعازف البيانو عمر خيرت، وحققت نجاحا كبيرا ثم

عام 1977، أسس هاني، فرقة المصريين، وقدمت العديد من الأغاني الشهيرة، ومنها "ما تحسبوش يا بنات"،و "مسألة السن".

قدم هاني شنودة، للساحة الفنية مجموعة من أهم نجوم الساحة،وفي مقدمتهم محمد منير، وعمرو دياب، وغنت من ألحانه المطربة نجاة ،والمطرب الشعبي أحمد عدوية.

الموسيقار هاني شنودة، الذي كرم مؤخرا في احتفالية خاصة أقامتها الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وضع الموسيقى التصويرية لمجموعة من أهم الأفلام، منها "المشبوه"، و"شمس الزناتي"، و"إمرأة واحدة لا تكفي".

