وست هام وفيورنتينا.. "خناقة" شوارع بين الجماهير واعتقال 16 مشجعا

أشتعلت الأجواء مبكرًا قبل مباراة وست هام وفيورنتيا المنتظر إنطلاقها العاشرةمن مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت الشوارع شغب جماهيري مشتعل في الشوارع بين الجماهير، وذلك قبل المباراة المرتقبة التي تجمعهما بنهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي.

وكشفت تقارير صحفية اعتقال السلطات التشيكية 16 مشجعاً من المنتمين لنادي فيورنتينا بسبب أعمال شغب في خارج ملعب "فورتونا أرينا" بمدينة براج عاصمة التشيك في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023.

كما كشفت التقارير عن وقوع 3 مصابين من مشجعي نادي وست هام بعد التعدي على حانة وسط المدينة تواجد بها مشجعي الفريق الإنجليزي.

موعد مباراة فيورنتينا ووست هام في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

ويلعب فيورنتينا مع وست هام الليلة فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية في نهائي دوري المؤتمر الاوروبي.

القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ووست هام

وتذاع مباراة فيورنتينا ووست هام، مساء اليوم، فى المواجهة النارية التى تجمع الفريقين على ملعب فورتونا أرينا بنهائي دوري المؤتمر الاوروبي، عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس، وتبث اللقاء عبر شاشتها beIN Sports HD 1 Premium

وحجز فريق الكرة الأول بنادى فيورنتينا الايطالى بطاقة التأهل للدور النهائي بعد الفوز على بازل السويسري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1 بعد حسم التعادل بينهما في مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة ثلاثة أهداف لكلا منهما.

وعلى الجانب الأخر تأهل فريق وست هام الإنجليزي الى الدور النهائي بدوري المؤتمر الأوروبي عقب اقصاء نظيره الكمار الهولندي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وتحقيقه الفوز ذهابا وايابا.

تشكيل وست هام المتوقع لمواجهة فيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

في حراسة المرمى: فابيانسكي

في خط الدفاع: كوفال، كهرر، أجورد، إيمرسون

في خط الوسط: رايس، داونز، بوين، باكيتا، بن رحمة

في الهجوم: انطونيو

تشكيل ناري متوقع لفيورنتينا أمام وست هام في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

في حراسة المرمى: تيراكيانو

في الدفاع: دودو – ميلنكوفيتش – إيجور – بيراجي

في الوسط: بونافنتورا – سفيان أمرابط – كاستروفيلي

في الهجوم: بريكالو – آرثور كابرال – نيكولاس جونزاليس.