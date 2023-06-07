رسميًا.. ميسي يعلن انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي انتقاله إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي في صفقة مفاجئة ضمن خطة النادي الأمريكي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال ميسي في ظهوره الإعلامي قبل قليل: "قررت الانتقال إلى إنتر ميامي بعد مشاورات مع أسرتي لكي أكون مرتاح البال".

وعن رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي قال : " أخر سنتين لم تكن جيدة لعائلتي في باريس وقررت الذهاب إلى أمريكا ".

وكشف ميسي عن سبب رفضه العودة إلى برشلونة في الوقت الحالي مؤكدًا أن وداعه عند الرحيل لم يكن بالشكل اللائق قائلًا: " كنت أتمنى أن أحصل على وداع في برشلونة مثل ما حصل مع بوسكيتس والبا ".

وواصل البرغوث الأرجنتيني حديثه قائلًا: " حققت كل شيء في كرة القدم ".

وأكد ميسي أن قراره لا علاقة له بالمال قائلًا: " لو كان الأمر متعلقًا بالمال، كنت سأذهب إلى المملكة العربية السعودية، أو في أي مكان أخر، لكن الأمر معي لا يتعلق بالأموال ".

واختتم النجم الأرجنتيني وبطل كأس العالم حديثه قائلًا: " وضعوني في السعودية ثم برشلونة، ولكن الحقيقة كانت لدي، وقررت سابقاً الذهاب إلى إنتر ميامي".

إحباط كبير لجمهور الهلال السعودي :

وتسبب خبر انتقال ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي في إحباط كبير لجمهور نادي الهلال السعودي والذي كان يمني النفس برؤية اللاعب بقميص الزعيم في الموسم المقبل ".