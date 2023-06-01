جهاد جريشة : ركلة جزاء المقاولون أمام الإسماعيلي صحيحة

علق جهاد جريشة على احداث مباراة المقاولون والإسماعيلي مؤكداً أن تهديد الفرق في الدوري المصري بالانسحاب من المباريات أمر غريب للغاية.

وأوضح جهاد جريشة أن لجنة المسابقات عليها إصدار العقوبات المناسبة، مشيرا إلى أن محمد يوسف حكم لقاء الاسماعيلي والمقاولون كان قراراه صحيحا باحتساب ركلة جزاء.

وقال جهاد جريشة : محمد يوسف حكم لقاء الإسماعيلي ضد المقاولون احتسب ركلة جزاء صريحة، بينما الحكم المساعد رفع رايه خاطئة بوجود تسلل.

وأضاف جهاد جريشة: محمد يوسف احتسب ركلة جزاء وانتظر تأكيد الفار هل هناك وجود تسلل أم لا، هذه اللقطة تسمى (حقيقة مكانية) وتم التأكيد لحكم الساحة من الفار بوجود ركلة جزاء لمصلحة نادي المقاولون العرب.

وواصل: الحكم اكمل الوقت الأصلي ثم احتسب 6 دقائق وقت بدل من ضائع، المباراة توقفت 16 دقيقة بسبب ما فعله لاعبو الاسماعيلي، وهذه الأمور لا تحدث في أي مكان بالعالم.

وزاد: الحكام اليوم في لقاء الاسماعيلي والمقاولون لم يخطئوا، وخطأ الحكم المساعد باحتساب تسلل ضد لاعب المقاولون وارد، والمباراة لم يكن فيها خطأ مؤثر على نتيجة اللقاء تماما.

وأتم جهاد جريشة : المشهد كان سيئا في التعامل مع الحكام، ولابد من وضع حد لمنع تكرار هذه الأفعال من جانب الأندية في الدوري، لأنها سوف تسيئ للشكل العام للكرة المصرية، وبروتوكول الفار ينص على أن أي لاعب يطالب باللجوء لتقنية الفيديو يتم انذاره. ولو حدث ذلك سيتم معاقبة لاعبين كثيرين داخل الملعب.

تعادل مثير بين المقاولون والإسماعيلي في الدوري

إنتهت المباراة النارية بين فريقي المقاولون العرب والاسماعيلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سيطر المقاولون على الشوط الأول منذ بدايته ونجح في تهديد مرمى الدراويش بفرصتين خطيرتين عن طريق عمر سافيولا وجون اوكلي المتحرك.

ومن تسديدة رائعة نجح عمر سافيولا أحد نجوم المباراة في افتتاح التسجيل لصالح ذئاب الجبل، ليتحرك الإسماعيلي بحثاً عن تعديل النتيجة.

وقبل نهاية الشوط الأول ينجح التونسي فراس شواط في إدراك التعادل للإسماعيلي لتنتهي أحداث الشوط الاول بنتيجة 1-1.

وفي الشوط الثاني حاول الاسماعيلي الضغط في الدقائق الأولى ونجح في الظهور بشكل أفضل الا أن المقاولون نجح من خلال ركلة جزاء مثيرة للجدل في استعادة التقدم مرة أخرى وتسجيل الهدف الثاني عن طريق جون أوكلي.

كافح لاعبو الاسماعيلي حتى اللحظات الأخيرة وتوج محمد الشامي جهود زملاءه بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 107 من عمر المباراة.