الحبس 5 سنوات لسائق حاول تهريب آثار بطريقة جهنمية

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق يحمل إحدى الجنسيات العربية بالسجن 5 سنوات، وغرامة مليون جنيه لمحاولته تهريب قطع اثريه داخل إحدى الشاحنات المحملة بالرمان، عن طريق ميناء نويبع .

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صدر الحكم برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون رئيس محكمة جنايات جنوب سيناء وعضوية المستشار بهاء سلامة خضر المستشار شريف أمام احمد والمستشار احمد فاروق الشهبه ومحمود السعدنى وكيل النيابة وأمانة سر محمد عبد الستار ومينا وليم.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث ميناء نويبع بلاغا باعتزام أحد السائقين تهريب كمية من القطع الأثرية داخل السيارة الخاصة به محملة بشحنة من الرمان، عبارة عن كمية من العملات والتماثيل الأثرية مقابل مبالغ ماليه نظير ذلك، وأنه على علم بأنه يحمل الآثار لتهريبها لدولة عربية يحمل جنسيتها.

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تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ كافة المسؤولين بالميناء وجمارك نويبع وقيدت برقم 3885 فى 22اكتوبر 2022، لاتخاذ اللازم وضبط المتهم قبل الهروب بالآثار .

ومن جانبه تم تشكيل لجنة أمنيه جمركية لتفتيش السيارة المشار إليها وأمتعة السائق الشخصية، وعثر على لفافات داخل مخزن سرى بالتابلوه، بالإضافه إلى ثلاث لفافات أخرى أخفاها السائق، وأخرى داخل جيب بالجانب الأيمن الخاص بكابينة السيارة، وقامت اللجنة بفض وفتح اللفافات أمام السائق، وبمواجهته تبين أنها تحتوي على عملات يشتبه في أثريتها، وتمثال صغير الحجم يشتبه في أثريته وعلبة بلاستيك كبيرة الحجم تحتوي على عدد من القطع الأثرية، ما يشير إلى أن المتهم متعمد إخفاء تلك المضبوطات بقصد تهريبها للخارج بالمخالفه لقانون الآثار.

وبمواجهة المتهم اعترف تفصيليا بانه استلم تلك المنضبوطات من أحد الأشخاص، التقاه بالطريق الدائري الإقليمي قبل طريق السويس، واستلم منه تلك المضبوطات لتسليمها للمدعو أحمد الزغبي جنسية عربية، مقابل مبلغ مالي 50 ألف جنيه.

وتبين ان المتهم يدعى منير سلامه محمد أ 50 سنه سائق، وأكد لرجال المباحث أن الشحنة تخص أحد الأشخاص يدعى إيهاب ع ع صاحب ومديرشركة استيراد مقيم بالمهندسين بالجيزه،تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1018جنح نويبع لسنة 2022 وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق وانتداب خبير آثار للتأكد من المضبوطات لكونها أثرية من عدمه، ويراعى له التجديد والتحفظ على السيارة المضبوطة وسرعة ضبط باقى المتهمين الهاربين.