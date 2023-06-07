إرسال أوراق قضية مقتل طالب كفر الشيخ إلى استئناف طنطا

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، إرسال أوراق قضية مقتل الطالب كرم الشهاوي لمحكمة استئناف طنطا بمحافظة الغربية.

صدر القرار برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس الدائرة والمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبد الغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا خليفة.

وجاء القرار للبت في أسباب رد دفاع المتهمين لهيئة المحكمة، عقب إيداع الأسباب في جلسة اليوم بأحداث القضية رقم 274 لسنة 2023 جنح قسم أول كفر الشيخ، والمقيدة برقم 387 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وأسند للمتهمين اتهامات بقتل الطالب كرم الشهاوي، عقب خروجه من صلاة الفجر، بمنطقة مساكن الأسرة بمدينة كفر الشيخ، بسبب مشاجرة نشبت بين أحدهم، قام على إثرها بجلب آخرين، ونشبت مشاجرة أصيب فيها كرم بإصابات بالغة جرى نقله بعدها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، ليتوفى بعدها متأثرًا بإصابته داخل مستشفى كفر الشيخ العام.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت كل من أ.ش.ا.ع، هارب، وع.ع.ع.ع.ح، محبوس، 24 سنة، حاصل علي بكالوريوس تجارة، مقيم بمركز الحامول، وع.أ.ع.ع.ح، هارب، للمحاكمة عما أسند إليهم من اتهام بقتل المجني عليه كرم محمد إبراهيم الشهاوي بغير سبق إصرار أو ترصد.

ووفقا لجهات التحقيق، تعدى المتهم الثاني عليه بالضرب بأداة ننشاكو حديد حوزته محدثًا إصابته في رأسه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهمين الأول والثالث برفقته على مسرح الجريمة للشد من أزره وتقوية عضده على النحو المبين بالتحقيقات