القضاء يعاقب طبيب شهير يستغل النساء لإرضاء شهواته

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قرار باستمرار حبس طبيب أمراض نساء شهير في القاهرة، لاتهامه بإجبار السيدات على ممارسة الرذيلة معه مقابل إجراء عمليات الإجهاض في عيادته الخاصة بمنطقة روض الفرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أقرأ أيضا..سقوط المتهم بالتخلص من سيدة لسرقتها في الفيوم

ترجع تفاصيل الواقعة عندما اتهمت إحدى السيدات طبيب أمراض نساء شهير بمساومتها على إجراء عملية إجهاض مقابل ممارسة الرذيلة معها، وأخبرت الممرضة التي تعمل معه في ذات العيادة بمنطقة روض الفرج بما طلبه الطبيب، وهو ما أشارت إليه الممرضة في تحقيقات نيابة شمال القاهرة.

وقالت الممرضة التي تعمل مع الطبيب فى عيادته بروض الفرج، إنها حال دخولها إلى العيادة شاهدت سيدة برفقة الطبيب، وطلب منها الأخير مساعدتها لإفاقة المريضة، ثم خرجت الممرضة من غرفة الكشف وخرج بعدها بدقائق الطبيب وبرفقته المريضة، وقالت لها المريضة بأنها ينتابها شعور غير طبيعي، وقامت بالتوجه إلى قسم الشرطة وحررت محضرا بذلك.

أقرأ أيضا..القبض على 3 أشخاص بتهمة تصنيع المخدرات والاتجار بها

وأضافت الممرضة التي تعمل، أنها خلال فترة عملها مع الطبيب في العيادة كانت تشاهد العديد من الوقائع المشابهة للمريضة، حيث كان يقوم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات مقابل ممارسة الرذيلة معهن داخل غرفة الكشف، وأن الطبيب حاول من قبل مراودتها على إقامة علاقة ولكنها رفضت ذلك.

وقال الطبيب خلال التحقيق معه فى نيابة شمال القاهرة، في اتهام الطبيب بممارسة الرذيلة مع السيدات نظير إجراء عمليات إجهاض لهن، ومواقعتهن إن عيادته في روض الفرج من إحدى العيادات الشهيرة التي تتردد عليها الكثير من السيدات لإجراء عمليات الفحص والكشف، وتعمل معه في العيادة ممرضة.

وألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على المتهم بابتزاز السيدات وإجبارهن على ممارسة الرذيلة معه، وتبين من التحريات قيام طبيب أمراض نساء وتوليد المتهم، بالتحصل على أموال من السيدات الراغبات في إجراء عمليات إجهاض لأطفال السفاح، وإجبارهن على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ العملية لضمان حصوله على الأموال، وتبين أن الطبيب يمتلك عيادة في منطقة شبرا، ويقوم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات الحوامل في أطفال سفاح بمقابل ممارسة الرذيلة معهن، حيث يقوم بابتزازهم بذلك لإجبارهن على الممارسة.

وطلبت النيابة العامة في شمال القاهرة تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة في الواقعة، وتم استكمال التحقيقات، واستدعاء السيدة للاستماع إلى أقوالها في اتهامها للطبيب بمساومتها لممارسة الرذيلة معها.