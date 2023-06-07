الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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«البحوث الإسلامية» يكرم الفائزين في مسابقة مجلة الأزهر

تكريم الفائزين في
تكريم الفائزين في مسابقة مجلة الأزهر

كرَّمت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية، الفائزين في المسابقة الرمضانية لمجلة الأزهر 1444هـ، وذلك على هامش فعاليات الندوة الشهرية التي عقدتها المجلة بمركز الأزهر للمؤتمرات، تحت عنوان: (نظام التطوير العقاري.. رؤية شرعيَّة قانونيَّة)، بحضور نخبة من علماء الأزهر ونخبة من علماء الشريعة والاقتصاد.


منحت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية الفائزين مجموعةً من الجوائز العينية؛ التي تمثلت في مكتبة قيِّمة من إصدارات الأزهر الشريف، إضافة إلى اشتراك بمجلة الأزهر لمدة عام، وشهادة تقدير من مجمع البحوث الإسلامية، بحضور كوكبة من  العلماء والمفكِّرين والباحثين، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

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وتقدَّم للمسابقة الرمضانية لمجلة الأزهر، التي نظَّمتها الأمانة العامة المساعدة للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية على مدار أيام شهر رمضان المبارك، نحو 19 ألف متسابق، أجابوا عن السؤال اليومي للمسابقة عبر الصفحة الرسمية للمجلة على (فيسبوك)، عن عَلَم من أعلام الأزهر الشريف .

حيث طرحت الصفحة رابطًا عبر (بوابة الأزهر الإلكترونية) لضمان نزاهة اختيار الفائزين بشكل إلكتروني من بين أصحاب الإجابات الصحيحة، وأعلنت عن أسماء الفائزين على مدار أيام المسابقة؛ بواقع عدد فائزَين يوميّّا (مصري، ووافد مقيم بمصر.


تَعْقد مجلَّة الأزهر شهريًّا ندوةً حواريَّة تستضيف فيها كبار علماء الأزهر ومصر في التخصصات الشرعية والأدبية والثقافية والقانونية وغيرها؛ لمناقشة أهم قضايا العصر، وطَرْح الحلول المناسبة لها، وتناول الأفكار التي يطرحها فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كما تُناقِش أهمَّ الكتب حديثة الصدور التي ألَّفها كبار العلماء، والقضايا التي يُثيرها كُتَّاب المقالات المنشورة في المجلَّة.

 

يذكر أن  أعمال الندوة الشهرية لمجلة الأزهر انطاقت اليوم ، والتي تنظمها الأمانة العامة المساعدة للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، بمركز الأزهر للمؤتمرات، تحت عنوان «نظام التطوير العقاري.. رؤية شرعية وقانونية»، بقاعة الفسطاط بمركز الأزهر للمؤتمرات، وذلك بحضور أ.د علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، و أ.د عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والمهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، و أ. رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري.
 

مفهوم التطوير العقاري وضوابطه في الفقه الإسلامي

 

ناقشت ندوة بالأزهر الشريف مفهوم التطوير العقاري وضوابطه في الفقه الإسلامي ، والأطر التنظيمية لنشاط التطوير العقاري في القانون، وأثر عوائد التطوير العقاري على الاقتصاد الوطني في إطار "رؤية مصر ٢٠٣٠"، بالإضافة إلى تمويل التطوير العقاري في البنوك المصرية وضوابطه.

 

 

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