اليمن أصل العرب وملوكها أول من لبسوا التاج .. تاريخ عريق لأحفاد ذي القرنين

اليمن تقع جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، بتراثها القديم، وبشعبها العريق، احتلت مكانة خاصة لدى العرب، وذهب مؤرخون إلى أنهم أصل الجنس البشري في الأرض.

وعند ذكر اليمن، تعود الأذهان إلى أصل الحضارات، فتعد الدولة العريقة، أول حضارة في شبه الجزيرة العربية، ومنها انطلقت القبائل العربية القديمة.

واشتهر أهل اليمن بأنهم أصل العرب جميعًا، ومنهم تفرقت القبائل، وهاجرت إلى العراق وقامت الحضارات القديمة فيه.

اليمن أصل الجنس البشري:

زعم بعض المؤرخين، أن اليمن أصل الجنس البشري، ومنهم تفرقت القبائل وهاجرت إلى العراق وقامت الحضارات القديمة فيه، وإلى الشمال أقامت الحضارة الفينيقية في بلاد الشام، وإلى القرن الأفريقي وضفاف النيل أقامت الحضارة الفرعونية.

الشعب اليمني

أصل تسمية اليمن:

وردت نظريات عدة حول خلفية تسمية اليمن بهذا الاسم، وأول النصوص المسندية المكتشفة حتى الآن التي تشير لهذا الاسم يعود للقرن الثالث الميلادي وجاءت بصيغة يمنت أو يمنة في كتابات الحِمْيَريين، كما أن العهد القديم ذكر مملكة سبأ كثيرًا وأشار العهد الجديد إلى ملكة سبأ الأسطورية بملكة تيمن، يهود اليمن يسمون بـتيمانيم بالعبرية وبلادهم تيمن وتعني الجنوب، في أيام الإمبراطورية الرومانية كانت البلاد تُعرف باسم العربية السعيدة في أدبيات الرومان والإغريق.

وورد اسم اليمن في الكتابات السبئية القديمة بلفظ «يمنات»، وقيل إنه سمي باليمن نسبة إلى أحد ملوكه، وهو اليمن بن قحطان، وهو من أطلق اسمه عليه.

اليمن

اليمن في القرآن الكريم والسنة:

وذكر اليمن في القرآن الكريم في مواضع عدة، كسبأ والأحقاف، وقصة أصحاب الجنة وأصحاب الأخدود، وهي أرض باركها الله عز وجل، وقال فيها إنها جنة، وبلدة طيبة.

كما نسب قول للرسول، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأن أهل اليمن هم مني، وأنا من أهل اليمن.

أرض الأنبياء:

عاش عدد من أنبياء الله في اليمن، ومن الأنبياء الذين وُجدوا فيها نوح وأيوب وهود وصالح وشعيب، ووجد فيها قبورهم، كما أن التوراة والكتب الإغريقية والرومانية القديمة قد وصفتها باليمن السعيد لكثرة مياهها، وخضرتها، وخصوبة أراضيها.

الشعب اليمني:

اشتهر الشعب اليمني بالصبر والتحمل، وبناء قصورهم في قمم الجبال الشاهقة، كما زرعوا المدرجات، وملوك اليمن هم أول من لبسوا التاج، وأشهرهم الملكة بلقيس، ملكة سبأ، كما أن المؤرخين يؤكدون أن ذا القرنين، وهو أحد الملوك التبابعة، قد بنى سد مأرب مستخدمًا قضبان الحديد والرصاص، وهو أول السدود في التاريخ الإنساني.

وتبلغ مساحة اليمن حوالي 555,000 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 30,411,000 نسمة حسب الإسقاط السكاني لعام 2020، يحد اليمن من الشمال المملكة العربية السعودية ومن الشرق سلطنة عمان، ولها ساحل جنوبي على بحر العرب وساحل غربي على البحر الأحمر، ولدى اليمن أكثر من مائتي جزيرة في البحر الأحمر وبحر العرب أكبرها جزيرتي سقطرى وحنيش.