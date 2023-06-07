تحذيرات عاجلة من خطر تفشي أنفلونزا الطيور في العالم

أنفلونزا الطيور مرض خطير ينتقل بالعدوى وتسببه فيروسات الانفلونزا التي تحملها طيور كالبط البري والدجاج، ونظرًا لسرعة انتقال العدوى وخطرها حتى على الإنسان، قررت عدد من الدول إتخاذ إجراءات صارمة لمواجهتها مثل تشديد الرقابة على الطيور والحيوانات وتحسين ظروف تربية الطيور.

تحذيرات عاجلة من تفشي أنفلونزا الطيور

وفي هذا الصدد، حذر مجموعة خبراء من أن فيروس "إتش 5 إن 1" الذى يقف وراء الانتشار القياسى لأفلونزا الطيور فى جميع أنحاء العالم، يتغير بسرعة مع توجيه نداءات متزايدة لتلقيح الدواجن.

أنفلونزا الطيور

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، أكد عالم فيروسات من منظمة الصحة العالمية، إن فيروس أنفلونزا الطيور منذ ظهوره فى عام 1996 صار وباء سنويًا وامتد إلى مناطق جديدة متسببًا بنفوق أعداد كبيرة من الطيور البرية، لكن شيئًا ما حدث فى منتصف عام 2021 جعله أكثر قدرة على التسبب بالعدوى.

أنفلونزا الطيور هى الأسوأ على الإطلاق

وأضاف أن أنفلونزا الطيور هى الأسوأ على الإطلاق، وأظهرت أن الفيروس تطور سريعًا مع انتشاره من أوروبا إلى أميركا الشمالية، وأوضح أن الباحثين أصابوا نمسا بإحدى السلالات الجديدة من أنفلونزا الطيور ووجدوا كمية هائلة، وغير متوقعة من الفيروس فى دماغه، وهذا يشير إلى أن السلالات الجديدة أكثر خطورة، مشيرًا إلى أن الخطر ما زال منخفضًا بالنسبة للبشر، وأنه ليس ثابتًا، بل يتطور.

كما أوضح عالم الفيروسات أن حالات إصابة البشر بالفيروس ما زالت نادرة، والتي أدت فى بعض الأحيان إلى الموت، عادة بعد التعامل عن قرب مع طيور مصابة، لكن اكتشاف المرض في عدد متزايد من الثدييات، بما في ذلك أنواع جديدة، يعد علامة مقلقة حقًا.

رئيس منظمة الصحة العالمية يحذر من خطر أنفلونزا الطيور

على صعيد آخر، كان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس قد حذر فى فبراير من أن حالات انتقال الفيروس الأخيرة لدى الثدييات يجب مراقبتها بحذر، كما صرح رئيس قسم علم الفيروسات في الوكالة البريطانية لصحة الحيوان والنبات بأنه لا يوجد دليل واضح على قدرة هذا الفيروس على البقاء فى الثدييات.