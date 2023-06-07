وثائق تأمينية في أقل من 90 ثانية.. حلول مبتكرة من «كومن» للوساطة التأمينية ضمن خطة التحول الرقمي في مصر

للمرة الأولى في الأسواق المصرية وثائق تأمينية في أقل من 90 ثانية، خدمات جديدة مبتكرة، تقدمها شركة "كومن"؛ التي طرحت خدماتها الإلكترونية عبر الإنترنت والهواتف الذكية من خلال طرح جميع الخدمات التأمينية المختلفة من تأمين علي الحوادث الشخصية، وعلاج مرض السرطان، وحماية المنزل، وتأمين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى وثيقة تأمين الوفاة، وخدمة المساعدة على الطريق.

فمن خلال التوازن المثالي بين عالمين الابتكار والتاريخ، تهدف "كومن" تقديم خدمات استثنائية بالتعاون مع شركة gig-Egypt التي تعود خبرتها إلى أكثر من 25 عاماً لضمان أن الوثائق يتم إصدارها والتعامل معها طبقاً لكل معايير الآمان والاهتمام.

من جهته قال روجيه زكار، العضو المنتدب لـ«كومن» بمصر، إن شركته تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى فى تسويق منتجات التأمين، مضيفا أن سوق التأمين المصرية من أكثر الأسواق الواعدة فى المنطقة وأن استراتيجية الشركة تتماشى مع سياسة الدولة فى إطار تحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى فى جميع القطاعات.

وأكد أن التأمين فى مصر سيشهد تطورا ملحوظا خلال الفترات القادمة؛ وأن الشركة تراهن على تنامى الوعى التأمينى فى مصر وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتوجه الدولة والاقتصاد المصرى نحو التحول الرقمى والشمول المالى، لجذب شريحة جديدة من عملاء التأمين عبر التطبيقات التكنولوجية الحديثة مثل «الموبايل أبلكيشن».

وأضاف العضو المنتدب لـ«كومن» أن الشركة تستهدف العملاء الأفراد وتسويق العديد من منتجات وأنواع التأمين وخاصة «السيارات التكميلى» وكذلك «الطبى» و«متناهى الصغر» بهدف تقديم خدمات تكميلية ومساعدة على تلك التغطيات التى توفرها الجمعية المصرية للتأمين .