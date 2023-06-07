رونالدو خارج تشكيل الدوري السعودي المثالي ونجم النصر الأعلى تقيمًا

غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق نادي النصر السعودي، عن تشكيل الدوري السعودي المثالي لمنافسات موسم 2022 \ 2023 المنتهي، والذي شهد تواجد لاعبين من العالمي.

أقرأ ايضًا..

غياب رونالدو عن التشكيل المثالي

شهد التشكيل المثالي لـ الدوري السعودي عن الموسم الماضي وجود 5 لاعبين من نادي الاتحاد بطل المسابقة، ولاعب وحيد من فريقي التعاون والهلال، في غياب رونالدو الذي لم يحضر الموسم كامل في المملكة العربية السعودية بعدما انتقل في يناير الماضي للأصفر في صفقة انتقال حر.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم من خلال حسابة الرسمي عن التشكيل المثالي للموسم، وذلك اليوم الأربعاء، في قائمة ضمت خماسي نادي الاتحاد وثنائي من النصر ومثله من الفتح، ولاعب وحيد من الهلال، ومثله من التعاون.

تشكيل الدوري السعودي المثالي

وضم التشكيل المثالي لـ الدوري السعودي عن الموسم الماضي كل من حارس مرمى الاتحاد، مارسيلو جروهي.

وفي خط الدفاع : مدالله العليان "الاتحاد" أحمد حجازي "الاتحاد" أحمد شراحيلي "الاتحاد" غيسلان كونان "النصر".

وفي خط الوسط : لويس جوستافو "النصر"، رومارينيو "الاتحاد"، كاكو "التعاون".

في الهجوم : أوديون إيغالو "الهلال"، مراد باتنا "الفتح" وفراس البريكان "الفتح".

نجم النصر الاعلى تقيمًا

وحصل نجم فريق النصر جيسلان كونان الظهير الأيسر للعالمي على أعلى تقييم عن الموسم الماضي بـ 8.9 درجات.

شارك رونالدو مع النصر في 16 مباراة في الدوري السعودي، تمكن خلالها من تسجيل 14 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين، بجانب صناعة 18 فرصة، وقد قام طوال فترته مع النصر بـ 349 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 80%، ويمتلك الاسطورة 21 مراوغة ناجحة.

الدوري السعودي يستهدف ضم 10 نجوم عالمين

كشفت تقارير صحفية عن التفاوض مع اللاعبين، أن هناك أكثر من 10 نجوم، فاز منهم ببطولة كأس العالم أو دوري أبطال أوروبا، تم التواصل معهم من أجل الانضمام إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وتابع أن العرض القياسي للتوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 7 مرات، ضمن القائمة، بالإضافة للفرنسي هوجو لوريس، حارس توتنهام، وسيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان السابق، وأنخيل دي ماريا، ولوكا مودريتش، وكانتي، وبربيرتو فيرمينو، وجوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا