جنون التيك توك .. مراهقون يقتحمون متجرًا ويحطمون محتوياته (فيديو)

اقتحم مجموعة من الشباب، أحد المتاجر، وحطموا محتوياته، وألقوا القمامة داخله، بعد أن خربوا الكثير من أثاثه ورموا بضائعه على الأرض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمجموعة المراهقين، وهم يقتحمون المتجر، ويحطموا كل ما يقابلونه في طريقهم.

واستهدف المراهقون والغوغاء فرعًا في شارع أكسفورد وسط العاصمة البريطانية، لندن، لمتجر الملابس الشهير (Primark)، وظهر العشرات منهم وهم يقومون باقتحامه وإلقاء القمامة بداخله والعبث بمحتوياته.

ولم ينجح رجال الأمن المحلي التابعون للشركة، في التصدي لهؤلاء المراهقين، بينما لم تصل قوات الشرطة للمتجر محل الواقعة.

المراهق "ميزي" الذي يقتحم البيوت ويرعب سكانها قام مؤخراً بدعوة عشرات المراهقين لدخول متجر Primark في لندن وتخريب محتوياته.



لم يقبضوا على أحد حتى الآن، وحسب "ميزي" نفسه قال سابقاً في إحدى المقابلات بأن القوانين ضعيفة لذلك أقوم بهذه الأفعال.pic.twitter.com/WLjJBKHAi7 — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 7, 2023

سبب الهجوم:

ذكرت "العربية.نت" أن الهجوم تم تنفيذه استجابة لنجم "السوشيال ميديا" المعروف في بريطانيا والمثير للجدل "ميزي"، حيث ظهر في الفيديو وهو يقود مجموعة من الشباب، أو عصابة من المراهقين خلال اقتحام المتجر.

ويشتهر "ميزي" بالمقالب التي يقوم بتصويرها ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، وكان آخرها اقتحام منازل بعض المواطنين والتقاط الصور بداخلها.

وفي وقت سابق قال "ميزي" في لقاء تلفزيوني مؤخرًا إن القوانين في بريطانيا ليست مشددة ولا رادعة، مستشهدًا على ذلك بالمقالب التي يقوم بها واستمراره بها.

وأظهر الفيديو "التيك توكر" البريطاني الشهير باكاري برونز أوجارو الشهير باسم "ميزي" والبالغ من العمر 18 عامًا، وهو يركض ويمسك بكاميرا تتبعه مجموعة كبيرة من الشباب في شارع "أكسفورد" وهو منطقة التسوق الشهيرة في لندن.

وصرخ "ميزي" على أتباعه في مقطع الفيديو بصوت عالٍ: "بريمارك! نعم، بريمارك"، ثم تم اقتحام المتجر من قبل المجموعة وتم العبث بمحتوياته.

وجاء في الفيديو، العديد من الشباب على الطاولات وبالقرب من المداخل والمخارج وهم يرمون المنتجات على الأرض، وبينما يستمر في الركض حول المتجر يصرخ: "اذهب للاشتراك في ميزي"، داعيًا المشاهدين إلى متابعته على شبكات التواصل.

وظهر "ميزي" مؤخرًا على بعض البرامج التلفزيونية المهمة وواسعة الانتشار في بريطانيا، وهو ما تسبب بموجة غضب وانتقادات، حيث اندلع غضب حول منحه منصة في وقت الذروة لمخاطبة المشاهدين والجمهور.

واستنكر عضو حزب المحافظين الحاكم، كريس روز، ظهور التيك توكر" البريطاني ميزي، على "بي بي سي"، قائلًا "لماذا ميزي في برنامج نيوزنايت؟ يجب ألا نكافئ، أو نحفز سلوكه غير القانوني المعادي للمجتمع، قرار أحمق من قبل بي بي سي".