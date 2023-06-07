الأربعاء 07 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

جنون التيك توك .. مراهقون يقتحمون متجرًا ويحطمون محتوياته (فيديو)

مراهقون يقتحمون متجرا
مراهقون يقتحمون متجرا ببريطانيا

 اقتحم مجموعة من الشباب، أحد المتاجر، وحطموا محتوياته، وألقوا القمامة داخله، بعد أن خربوا الكثير من أثاثه ورموا بضائعه على الأرض.

 وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمجموعة المراهقين، وهم يقتحمون المتجر، ويحطموا كل ما يقابلونه في طريقهم.

 

txt

البلوجر سارة تعود بفيديو جديد .. "فقدت عيني ولكن لدي أمل"

txt

تامر حسني يدعم البلوجر سارة ويطالب جمهوره بالوقوف معها

txt

تفاصيل القبض على البلوجر سلمى الشيمي

txt

ترحيل البلوجر سلمى الشيمي للحبس

 واستهدف المراهقون والغوغاء فرعًا في شارع أكسفورد وسط العاصمة البريطانية، لندن، لمتجر الملابس الشهير (Primark)، وظهر العشرات منهم وهم يقومون باقتحامه وإلقاء القمامة بداخله والعبث بمحتوياته.

 ولم ينجح رجال الأمن المحلي التابعون للشركة، في التصدي لهؤلاء المراهقين، بينما لم تصل قوات الشرطة للمتجر محل الواقعة. 

             

                                       

 سبب الهجوم:

 ذكرت "العربية.نت" أن الهجوم تم تنفيذه استجابة لنجم "السوشيال ميديا" المعروف في بريطانيا والمثير للجدل "ميزي"، حيث ظهر في الفيديو وهو يقود مجموعة من الشباب، أو عصابة من المراهقين خلال اقتحام المتجر.

 ويشتهر "ميزي" بالمقالب التي يقوم بتصويرها ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، وكان آخرها اقتحام منازل بعض المواطنين والتقاط الصور بداخلها.

 وفي وقت سابق قال "ميزي" في لقاء تلفزيوني مؤخرًا إن القوانين في بريطانيا ليست مشددة ولا رادعة، مستشهدًا على ذلك بالمقالب التي يقوم بها واستمراره بها.

 وأظهر الفيديو "التيك توكر" البريطاني الشهير باكاري برونز أوجارو الشهير باسم "ميزي" والبالغ من العمر 18 عامًا، وهو يركض ويمسك بكاميرا تتبعه مجموعة كبيرة من الشباب في شارع "أكسفورد" وهو منطقة التسوق الشهيرة في لندن.

 وصرخ "ميزي" على أتباعه في مقطع الفيديو بصوت عالٍ: "بريمارك! نعم، بريمارك"، ثم تم اقتحام المتجر من قبل المجموعة وتم العبث بمحتوياته.

 وجاء في الفيديو، العديد من الشباب على الطاولات وبالقرب من المداخل والمخارج وهم يرمون المنتجات على الأرض، وبينما يستمر في الركض حول المتجر يصرخ: "اذهب للاشتراك في ميزي"، داعيًا المشاهدين إلى متابعته على شبكات التواصل.

 وظهر "ميزي" مؤخرًا على بعض البرامج التلفزيونية المهمة وواسعة الانتشار في بريطانيا، وهو ما تسبب بموجة غضب وانتقادات، حيث اندلع غضب حول منحه منصة في وقت الذروة لمخاطبة المشاهدين والجمهور.

 واستنكر عضو حزب المحافظين الحاكم، كريس روز، ظهور التيك توكر" البريطاني ميزي، على "بي بي سي"، قائلًا "لماذا ميزي في برنامج نيوزنايت؟ يجب ألا نكافئ، أو نحفز سلوكه غير القانوني المعادي للمجتمع، قرار أحمق من قبل بي بي سي".

مواد متعلقة

قرار جديد في قضية حيازة البلوجر آية إيهاب وزوجها المخدرات

البلوجر نوح الزعابي يكشف تأثير الذكاء الاصطناعي على السوشيال ميديا

اليوم.. الحكم على البلوجر "لوشا" بتهمة الخطف

البلوجر سارة محمد تعود لحبها الأول.. "خلاص قرينا الفاتحة"

القبض على البلوجر "أم زياد" بعد التشهير بأطفالها

حبس البلوجر سلمى الشيمي سنتين بتهمة التعدي على قيم المُجتمع
الجريدة الورقية