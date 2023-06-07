روسيا تحمل دول حلف الناتو مسئولية تفجير كاخوفكا

حمل مجلس الأمن الروسي، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وحلف الناتو، مسئولية تفجير سد كاخوفكا.

واتهمت السلطات الروسية أوكرانيا بتعمد تفجير السد، ووصفت روسيا التفجير بأنه عمل إرهابى، وأنه جريمة حرب إرهابية وسلوك مشين، وجريمة في الأعراف والقوانين الدولية.

أعلنت السلطات الروسية عدم وجود أية علاقة بينها وتفجير السد، خاصة وأنه يقع في منطقة ضمن السيادة الروسية في إقليم خيرسون.

وأشار وزير الدفاع الروسى، إلى أن القوات الأوكرانية بسبب فشلها فى تحقيق أى نجاحات قامت بتفجير السد.

وأكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، أن تدمير سد نوفا كاخوفكا في أوكرانيا يعد أحد أشد الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية المدنية منذ بدء الغزو الروسي.

وأشار مارتن غريفيث، خلال كلمته أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك بشأن التدمير الذي استهدف السد الواقع في جنوبي أوكرانيا، إلى أن حجم الكارثة لن يتضح إلا خلال الأيام المقبلة.

ووصلت مياه السد الآن إلى ثمانين بلدة من البلدات الواقعة على ضفتي نهر دنيبرو، الأمر الذي تسبب في حدوث فيضانات شديدة تكبدت الأبنية والأراضي الزراعية خسائر على إثرها.

ويعد سد نوفا كاخوفكا مهمّا للغاية بالنسبة للمنطقة، وهو يحتوي على خزان يوفر المياه للمزارعين والسكان، ولمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، فضلا عن كونه قناة أساسية لنقل المياه جنوبا نحو شبه جزيرة القرم الواقعة تحت السيطرة الروسية.