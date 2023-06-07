روسيا تفرض حالة الطوارئ في منطقة خيرسون

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة أنباء تاس الرسمية الروسية، في نبأ عاجل، أنه تم فرض حالة الطوارئ في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية بعد تدمير سد نوفا كاخوفكا وغمر منطقة كبيرة.

قالت الوكالة، نقلًا عن خدمات الطوارئ: "إن الفيضانات غمرت نحو 2700 منزل بعد تدمير السد، أمس الثلاثاء، وتم إجلاء ما يقرب من 1300 شخص".

وأضاف مسئولون مدعومون من موسكو أن 7 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين.

إجلاء السكان من القرى والمدن المعرضة لخطر الفيضانات:

تعرض سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون للتفجير في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، وجرى إجلاء السكان من القرى والمدن المعرضة لخطر الفيضانات.

تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا، الاتهامات بشأن تفجير سد "نوفا كاخوفكا"، الواقع على نهر دنيبرو، وبجانبه محطة كاخوفكا الكهرومائية، ويحتجز 18 مليون متر مكعب من المياه، كما يبلغ ارتفاعه 30 مترًا وطوله 3.2 كيلومتر، وتم الانتهاء من تشييده في 1956.