روسيا تدافع عن الشعوب المضطهدة| فيديو

قال مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، إن روسيا تدافع عن الشعوب المضطهدة وهو ما فعلته في سوريا عكس ما فعلته الولايات المتحدة في العراق بقتل مليون طفل، وما تفعله لإسرائيل بدعمها للاحتلال.

وتابع مسلم شعيتو، أن الماكينة الانتخابية أو السياسية الأمريكية والأنجلو سكسونية تتقن أن تعمم الأكاذيب وتعمم الاتهامات ضد الآخر، فإذا كان هناك كاميرات أوكرانية موجودة في السد الأوكراني فهو تحت السيطرة الأوكرانية، وبالتالي فكيف زرع الروس هذه القنابل هناك.

وذكر أن هذا التفكير انعكس سلبا على الضفة الغربية بالنهر، وهي مكان تواجد القوات الروسية ومكان تواجد الشعب الروسي هناك والأراضي الزراعية الروسية، بالإضافة إلى أنه حجب المياه عن منطقة القرم، وهناك الملايين من البشر يعانون الحصول على الماء العذب.

وتابع أن روسيا أعلنت أن هناك محطة كهربية كهرومائية بها سدود وهذه السدود يمكن أن تطلق الماء بكميات ضخمة إذا فتحت كل أبوابها، وفي أي حالة من الطوارئ تغلق هذه الأبواب وهي سدود تحت سيطرة أوكرانيا والفرصة الغريبة أن هذه البوابات فتحت وهي تحت السيطرة الأوكرانية ولإغراق الأراضي الروسية، وإذا كانوا يعتبرون ذلك عملا تخريبا؛ فلماذا لم يغلقوا هذه البوابات ومن الواضح أن من قام بهذا الأمر الأنجلو سكسونية.

روسيا تفرض حالة الطوارئ في منطقة خيرسون





أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة أنباء تاس الرسمية الروسية، في نبأ عاجل، أنه تم فرض حالة الطوارئ في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية بعد تدمير سد نوفا كاخوفكا وغمر منطقة كبيرة.

وقالت الوكالة، نقلًا عن خدمات الطوارئ، إن الفيضانات غمرت نحو 2700 منزل بعد تدمير السد، أمس الثلاثاء، وتم إجلاء ما يقرب من 1300 شخص.

وأضاف مسؤولون مدعومون من موسكو أن 7 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين.

إجلاء السكان من القرى والمدن المعرضة لخطر الفيضانات

وتعرض سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون للتفجير في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، وجرى إجلاء السكان من القرى والمدن المعرضة لخطر الفيضانات.

وتبادلت كل من روسيا وأوكرانيا، الاتهامات بشأن تفجير سد "نوفا كاخوفكا"، الواقع على نهر دنيبرو، وبجانبه محطة كاخوفكا الكهرومائية، ويحتجز 18 مليون متر مكعب من المياه، كما يبلغ ارتفاعه 30 مترًا وطوله 3.2 كيلومتر، وتم الانتهاء من تشييده في 1956.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية.

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