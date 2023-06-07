مطرانية بني سويف تحتفل بذكرى سيامة القمص انطونيوس إسحق

يُصادف يوم الجمعة المقبل، الذكرى الـ23 على سيامة القمص انطونيوس إسحق، كاهن كنيسة ودير العذراء مريم التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس في بني سويف.

الذكرى الـ23 على سيامة القمص انطونيوس إسحق

وكغيرها من المناسبات الروحية حرصت المطرانية على تقديم التهنئة القلبية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، في هذه المناسبة التي تعكس مدى متابعة الإيبارشية على تذكير آبائها وتكريمهم وتمنت داوم الخدمة القمص انطونيوس الذي بدء الخدمة في تاريخ 9 يونيو من عام 2000.

أبرز فعاليات الكنيسة القبطية ..صوم الرسل وأعياد مجيدة

تأتي ذكرى سيامة الأب الكاهن بالتزامن مع فترة صوم الرسل التي تعيشها حاليًا الكنائس القبطية وتنتهي بعيد خاص بالرسل الأوائل وتعتبر هذه أولى العبادات التي بدأ الأوائل في ممارستها وتأتي بعد أيام من عيد العنصرة والمعروف كنسيًا أيضًا بـ"حلول الروح القدس"، التي دقت جميع الإيبارشيات أجراسها احتفالًا به كما ترأس في هذه المناسبة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فعاليات العيد بعد ساعات من الجلسة العامة للمجمع المقدس التي جاءت بالتزامن مع احتفالية ذكرى دخول السيد المسيح والعذراء مريم إلى أرض مصر التي تحتفل الكنيسة القبطية سنويًا بهذه الذكرى في 1 يونيه