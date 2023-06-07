مصر تستضيف المنتدى الحضري العالمي لدورته الـ 12 في القاهرة عام ٢٠٢٤

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن استعداد مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12 والذي تقرر انعقاده في القاهرة عام 2024، متمنيا بأن يكون ذا مستوي متميز من حيث المضمون والمحتوي والتنظيم.

جاء ذلك خلال كلمة اللواء هشام آمنة، التي ألقاها بالمؤتمر الصحفي "الخاص بإعلان موعد استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر" والذي عقد على هامش فعاليات الدورة الثانية، لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المقيم في مدينة نيروبي بكينيا خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو الجاري، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والتنمية العمرانية، والسيدة/ ميمونة الشريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .

واعرب اللواء هشام آمنة، عن سعادته لمشاركته ممثلا للدولة المصرية في هذا المؤتمر الصحفي والذي تناول تنظيم جمهورية مصر العربية لفعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12، لافتاً إلى أنه تم اختيار مدينة القاهرة لتكون مقرا لاستضافة المؤتمر الحضري العالمي لما لها من تاريخ غني، كما إنها تعيد اكتشاف نفسها على مر القرون، وهي اليوم أكبر منطقة حضرية في إفريقيا والشرق الأوسط، وهي المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري.

كما أعرب اللواء هشام آمنة، عن مدي سعادته وفخره لاختيار مدينة القاهرة أول مدينة أفريقية على الإطلاق تستضيف المنتدى الحضري العالمي، بعد المنتدى الأول الذي تم تنظيمه في مدينة كينيا، خاصة وأن هذا الحدث يأتي في وقت تعد فيه شمال إفريقيا المنطقة الأكثر تحضرًا في العالم، حيث من المتوقع أن ينمو معدل التحضر في إفريقيا كواحد من أسرع المناطق في العالم.

الأجندة الحضرية الجديدة

وقال اللواء هشام آمنة، إن مصر من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة، ومنذ ذلك الحين بدأت بالفعل باتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ المشروعات والمبادرات بهدف ضمان الحق في السكن اللائق وبأسعار معقولة وتوفير الخدمات الأساسية وتحسين نوعية حياة المواطنين، بالإضافة إلى الحد من الفقر بجميع أشكاله وكذا تحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي للفئات الضعيفة والمهمشة.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ بداية تقديم الملف المصري للاستضافة، أن تكون هذه الدورة جامعة لكافة الدول والشركاء على مستوى العالم، حيث تؤمن الدولة المصرية بأن الوقت الحالي يتطلب توافر جميع الجهود والأفكار لمناقشة جوانب عملية التحضر بمفهومها الشامل والعمل على مواجهة تحديات عدم المساواة والفقر، فضلاً عن تعزيز التماسك الاجتماعي، وكذلك الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه الإبتكار والتكنولوجيا في الانتقال إلى مستقبل حضري أكثر استدامة.

وأوضح اللواء هشام آمنة، إن الدولة المصرية ستعمل على ضمان تمثيل كافة الأصوات في المنتدى الحضري العالمي، وبشكل خاص أصوات المدن الأفريقية ومدن الجنوب بشكل عام، حيث ان هذه المدن هي التي يتوقع لها نمو حضري كبير في السنوات القليلة القادمة وعليه يجب إعطاء الفرصة لهذه الدول من أجل توجيه جهود التحضر في ظل التزامات الدول بالأجندة الحضرية الجديدة ووفقا السياق المحلي لكل دولة.

رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه مع بقاء 6 سنوات فقط على عام الهدف وهو تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، سيكون المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر حدثًا بارزًا لتقييم ما تم تحقيقه حتى الآن في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة على جميع المستويات، كما سيكون المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر صورة للمجتمع الدولي، ونقطة يمكن عندها استخلاص الدروس من الجهود المبذولة لإعادة البناء بشكل أفضل في ظل ظروف ما بعد الجائحة، وكذلك لاستشراف الطريق إلى الأمام "نحو مستقبل أكثر عدلاً ورخاءا " .

وهنأ وزير التنمية المحلية، دولة كينيا حكومة وشعبا على التنظيم المتميز لفعاليات الدورة الثانية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مدينة نيروبي بكينيا، وهو الحدث الذى يعد من أهم الفعاليات التى يشهدها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ودعا اللواء هشام آمنة في ختام كلمته خلال المؤتمر الصحفي ، جميع الحضور لاستضافتهم في مصر للمشاركة في فعاليات المنتدى الحضري العالمي في مدينة القاهرة، ووعدهم بتجربة متميزة تظهر للجميع عراقة الحضارة المصرية، وتعكس التطور الحالي في كافة جوانب حياة المواطن المصري، وتعرض رؤيتها التنمية المستقبلية.