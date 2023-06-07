نائب محافظ القاهرة تبحث تذليل العمل لمراجعة تراخيص البناء

اجتمعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اليوم، وذلك في ضوء متابعة كافة القرارات وملفات الاعمال بنطاق المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، بأعضاء اللجنة المشكلة بالمنطقة طبقا لقرار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، المنطقة الجنوبية والخاص بمتابعة قرارات ايقاف تراخيص البناء لمدة ستة اشهر وايقاف استكمال اعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات قبل السماح باستكمالها .

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على حرصها الدائم على العمل على قدم وساق لتنفيذ كافة المهام وسرعة الانتهاء من مراجعة كافة تراخيص البناء الصادرة للعقارات الجاري تنفيذها للتأكد من استيفائها ومطابقتها للاشتراطات والضوابط وكذلك كافة اعمال البناء الجاري تنفيذها للصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والردود وخطوط التنظيم للسماح باستكمال اعمال البناء او توصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها . على ان يستثنى من ذلك اعمال البناء و الانشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية وذات الصلة بها .

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ان اللجنة كانت دائمة الانعقاد بمقر المنطقة الجنوبية لمباشرة كافة مهامها لضمان سرعة انجاز كافة المهام والاعمال المكلف بها وعرض تقاريرها الدورية والقرارات الصادرة عنها لتذليل كافة الصعوبات او اية معوقات تواجه الاعمال .

حيث وجهت نائب محافظ القاهرة رؤساء احياء المنطقة الجنوبية بتسليم كافة التراخيص التي تم حصرها الى جهاز التفتيش الفني على اعمال البناء التابع لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمراجعة مع تحديد جدول زمني للانتهاء من الاعمال .

يذكر ان اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية حضره الاستاذ عمرو هاشم مدير مكتب نائب محافظ القاهرة و المهندسي المكتب الفني بالمنطقة الجنوبية و رؤساء الاحياء المختصة ومهندسا ممثلا عن نقابة المهندسين و عن ادارة التفتيش على اعمال البناء بالمحافظة و مهندسي التنظيم بالاحياء و ممثلي جهاز التفتيش الفني على اعمال البناء التابع لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.