محافظ الشرقية يُهنئ أوائل الشهادة الإعدادية

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ظهر اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023 لتهنئتهم بالنجاح.

وأسماء الطلاب المنائين، هم: الطالب محمد محمود فوزي ابراهيم المُقيد بمدرسة الإبراهيمية الرسمية لغات الإعدادية التابعة لإدارة الإبراهيمية التعليمية والحاصل على المركز الأول بمجموع 280 درجة، والطالبة جنا عماد عبد الله غازي المُقيدة بمدرسة جزيرة الشيخ التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية والحاصلة علي المركز الثاني بمجموع 278.5 درجة، والطالبة ندي نجاح عبد الحفيظ محمد المُقيدة بمدرسة الشهيد محمد جمال رفعت الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية والحاصلة على المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 درجة، معرباً عن اعتزازه وتقديره لجهدهم من أجل الحصول على المراكز الأولى علي مستوى المحافظة.

وهنأ المحافظ، الطالبة هدى هاني محمد حسن المُقيدة بمدرسة كفر صقر الإعدادية بنات التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية والحاصلة علي المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 درجة،

وقدم المحافظ التهنئة إلى الطلبة الأوائل على مستوى المحافظة والذي جاء ترتيبهم علي النحو التالي: الطالبة أسماء رضا شحاته المقيدة بمدرسة منشأة ناصر الاعدادية التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية والحاصلة على المركز الخامس بمجموع 278 درجة، والطالبة نورهان هاني احمد محمد المقيده بمدرسة منشأة ناصر الإعدادية التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية والحاصلة على المركز الخامس مكرر بمجموع 278 درجة.

وكذلك الطالبة منة هاني عبد المنعم إبراهيم المقيدة بمدرسة الشهيد الرائد شريف طلعت للغات الإعدادية بنات التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والحاصلة على المركز الخامس مكرر بمجموع 278 درجة، والطالبة جني كمال ربيع عيد المقيدة بمدرسة الوادي الشرقي الرسمية للغات التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية والحاصلة على المركز الخامس مكرر بمجموع 278 درجة.

والطالبة هنا عز الدين محمود أحمد المقيدة بمدرسه الصالحية للتعليم الاساسي التابعة لإدارة الصالحية الجديدة التعليمية والحاصل على المركز التاسع بمجموع 277.5 درجة، والطالب سعيد السيد سعيد دراز المقيد بمدرسه العزيزية للتعليم الاساسي التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

والطالبة ندى محمد محمد محمد محمود المقيدة بمدرسة المصرية الإنجليزية لغات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية والحاصلة على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة، والطالب عبد الرحمن محمد أبو الفتح المقيد بمدرسة الشهيد وليد النمر بالتلين التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة، والطالب معاذ عصام أحمد عبد المجيد المقيد بمدرسة القومية العربية الخاصة التابعه لإدارة غرب الزقازيق التعليميه والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة، والطالب إياد أحمد محمد محمد المقيد بمدرسة فاقوس الإعدادية الرسمية للغات التابعة لإدارة فاقوس التعليمية والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

والطالب كريم ياسر عوض شحاته المقيد بمدرسة حسين سيد أحمد للتعليم الأساسي التابعه لإدارة أولاد صقر التعليمية والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة، و الطالبة آيه عربي السيد عبد العزيز المقيدة بمدرسة عبد السلام حمد الاعدادية التابعه لادارة ديرب نجم التعليمية والحاصلة على المركز التاسع بمجموع 277.5 درجة، والطالبة ريم رضا محمد حسن المقيدة بمدرسه الشهيد صلاح محمد فتحي التابعة لإدارة أبو حماد التعليميه والحاصلة على المركز التاسع بمجموع 277.5 درجة.

ودعا المحافظ، أوائل الشهادة الإعدادية، إلى مواصلة الإجتهاد والتفوق في كافة مراحلهم الدراسية المقبلة، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي إهتماماً كبيراً بالتعليم بإعتباره اللبنة الأساسية لبناء الأمة ووصول مصر إلى التنمية المستدامة المنشودة.

يشار إلى أن إجمالي عدد المتقدمين للإمتحانات لهذا العام 137749 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 136581 على مستوى مدارس المحافظة حيث وصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 85.91٪ , والإعدادية المهنية 68.59 % , والإعدادية للصم 94 % ، والاعدادية للنور للمكفوفين 83 %.