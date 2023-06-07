كولر يطلب تغيير فندق اقامة الاهلي في المغرب

نجح الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2022/2023، والتي شهدها ملعب القاهرة الدولي الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي إياب نهائي دوري الأبطال الأحد المقبل، في المباراة التي يشهدها مركب محمد الخامس بكازبلانكا.

تصريحات شبانة

تحدث الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي "من الآخر" على شعبي إف أم، ان المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق بسرعة تغيير فندق اقامة القلعة الحمراء بالمغرب.

وتابع شبانة أن اسباب كولى لتغيير فندق الاقامة ترجع لكونه يعتبر معقلا لفريق الوداد مما قد يؤدي الى وقوع ازمات بسبب المشجعين او القيام بازعاج اللاعبين ليلا من خارج الفندق.

وأختتم شبانة حديثه أن مسؤولي الفريق قام على الفور بالتحرك سريعا لتلبية طلب المدير الفنب قبل السفر الى المغرب يوم الخميس المقبل.

الأهلي يستعد للسفر للمغرب

يستعد الأهلي للسفر للمغرب من أجل مواجهة الوداد في العاشرة من مساء الأحد المقبل، في المباراة التي ينتظرها عشاق الفريقين في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتكليف حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، بأن يكون رئيسًا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المغرب.

ويكثف حسام غالي خلال الوقت الحالي من جهوده للاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بسفر البعثة والعمل على توفير كافة سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين وتنسيق كافة الإجراءات المتعلقة بالسفر.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة للسفر للمغرب على متن طائرة خاصة وتعود في اليوم التالي للمباراة الإثنين المقبل، في الوقت الذي يرافق فيه محمود الخطيب، رئيس الأهلي، الفريق خلال فترة وجوده بدولة المغرب.

ونجح الأهلي في حسم تأهله للمباراة النهائية بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثية من دون رد ذهابًا في نصف النهائي، والفوز أيضًا إيابًا بهدف نظيف عبر اللاعب حسين الشحات.

فيما صعد الوداد بعد التعادل السلبي أمام الوداد على مركب محمد الخامس ذهابًا، ثم التعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما بجنوب أفريقيا إيابًا.