الأربعاء 07 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

اتحاد جدة يستهدف نجمي الدوري الإنجليزي

اتحاد جدة
اتحاد جدة

يبحث اتحاد جدة السعودي التعاقد مع لاعبين عالميين خلال فترة الانتقالات الصفية المقبلة، بعدما أتم تعاقده مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بالأمس الثلاثاء.

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ونجحت إدارة النمور في الحصول على توقيع بنزيما بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة، بعد رحيل اللاعب عن ناديه السابق ريال مدريد.

تفاصيل مفاوضات اتحاد جدة مع جوندوجان وكانتي

يكثف اتحاد جدة مفاوضاته للتعاقد مع الثنائي إلكاي جوندوجان نجولو كانتي لضمهم للفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يرغب النادي السعودي في المنافسة بقوة على لقب كأس العالم للأندية، والمقرر اقامتها خلال الفترة على الأراضي السعودية.

 

تفاصيل رحيل بنزيما عن ريال مدريد

 

أعلن ريال مع بداية الأسبوع الجاري عن رحيل نجمه الكبير كريم بنزيما، بعد المسيرة الكبيرة التي دامت لأربعة عشر عاما مع النادي الإسباني.
وأتفق ريال مدريد وبنزيما على عدم التجديد والرحيل مجانًا، حيث يرغب النادي الملكي في النزول بمعدل الأعمار خلال الفترة المقبلة.
في سياق متصل، قررت إدارة الميرينجي رحيل البلجيكي إيدين هازارد، والإسباني ماركو أسينسيو، وماريانو دياز.
 

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اتحاد جدة يحصل على توقيع بنزيما

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