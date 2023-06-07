انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا في مياه بيارة صرف زراعي بالإسماعيلية

نجحت جهود فرق الإنقاذ والحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، في انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا في مياه بيارة صرف زراعي بمنطقة وادى الملاك بالتل الكبير.

وتلقي مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة يفيد بورود بلاغا عن غرق طفل في بيارة صرف زراعي بمنطقة وادى الملاك دائرة مركز ومدينة التل الكبير.

وعلي الفور انتقلت فرق الإنقاذ والحماية المدنية إلي مكان الواقعة وتمكنوا من استخراج الجثمان من البيارة وتبين ان الطفل يدعي طارق محمد فضل 11 سنة مقيم بنى سويف.

وتم نقل والتحفظ علي جثة الطفل في ثلاجة مستشفي الحميات بالتل الكبير، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية للأزمة.