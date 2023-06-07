الصحفيين تنظم دورة تدريبية جديدة في مهارات الإعلام الرقمي

تعلن لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية جديدة حول تعلم مهارات كتابة و إدارة المحتوى بالمواقع والمنصات الرقمية والربح من منصات التواصل الاجتماعي.

تشمل الدورة المحاور التالية:

مهارات التسويق الإلكتروني للمحتوى الصحفي والإعلامي وطرق الربح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

• كتابة وإدارة المحتوى الإلكتروني

• مهارات بناء المنصات الرقمية الهادفة للربح عبر مواقع التواصل الاجتماعي

• أدوات التحليل الرقمي لمنصات التواصل الاجتماعي

• تقنيات اكتشاف الأخبار والصور المزيفة.

• الممارسات الصحفية الخاطئة عبر السوشيال ميديا

• تعريف شامل لـ «SEO»

• مهارات الكتابة الرقمية المتوافقة مع قواعد الـ«SEO»

• توظيف الانفوجراف والفيديو جراف

• مهارات صناعة الهاشتاج

• مهارات صناعة الترند وتصدر محركات البحث

يقوم بالتدريب الكاتبة الصحفية الأستاذة شــيرين عجمي خبيرة التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي