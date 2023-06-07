الأربعاء 07 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الصحفيين تنظم دورة تدريبية جديدة في مهارات الإعلام الرقمي

بوابة الوفد الإلكترونية

تعلن لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية جديدة حول تعلم مهارات كتابة و إدارة المحتوى بالمواقع والمنصات الرقمية والربح من منصات التواصل الاجتماعي.

 

تشمل الدورة المحاور التالية: 

مهارات التسويق الإلكتروني للمحتوى الصحفي والإعلامي وطرق الربح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
• كتابة وإدارة المحتوى الإلكتروني
• مهارات بناء المنصات الرقمية الهادفة للربح عبر مواقع التواصل الاجتماعي
• أدوات التحليل الرقمي لمنصات التواصل الاجتماعي
• تقنيات اكتشاف الأخبار والصور المزيفة.
• الممارسات الصحفية الخاطئة عبر السوشيال ميديا
• تعريف شامل لـ «SEO»
• مهارات الكتابة الرقمية المتوافقة مع قواعد الـ«SEO»
• توظيف الانفوجراف والفيديو جراف
• مهارات صناعة الهاشتاج
• مهارات صناعة الترند وتصدر محركات البحث
يقوم بالتدريب الكاتبة الصحفية الأستاذة شــيرين عجمي خبيرة التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي

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الجريدة الورقية