الصحفيين تنظم دورة تدريبية جديدة في مهارات الإعلام الرقمي
تعلن لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية جديدة حول تعلم مهارات كتابة و إدارة المحتوى بالمواقع والمنصات الرقمية والربح من منصات التواصل الاجتماعي.
تشمل الدورة المحاور التالية:
مهارات التسويق الإلكتروني للمحتوى الصحفي والإعلامي وطرق الربح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
• كتابة وإدارة المحتوى الإلكتروني
• مهارات بناء المنصات الرقمية الهادفة للربح عبر مواقع التواصل الاجتماعي
• أدوات التحليل الرقمي لمنصات التواصل الاجتماعي
• تقنيات اكتشاف الأخبار والصور المزيفة.
• الممارسات الصحفية الخاطئة عبر السوشيال ميديا
• تعريف شامل لـ «SEO»
• مهارات الكتابة الرقمية المتوافقة مع قواعد الـ«SEO»
• توظيف الانفوجراف والفيديو جراف
• مهارات صناعة الهاشتاج
• مهارات صناعة الترند وتصدر محركات البحث
يقوم بالتدريب الكاتبة الصحفية الأستاذة شــيرين عجمي خبيرة التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي