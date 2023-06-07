الجمل يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش

أعلن حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصري الممتاز.





جاءت قائمة الإسماعيلى لمواجهة الطلائع كالتالى..





حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد كوكو

الدفاع: باهر المحمدى، كريم عرفات، عصام صبحى، محمد دسوقى، محمد نصر، محمد هاشم، أحمد محسن.

خط الوسط: كريم الديب، سيرجى أكا، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمود الشبراوى، عماد حمدى، محمد مخلوف، عمر الساعى، ياو أنور.

الهجوم: فراس شواط، محمد الشامى، أبو بكر حمزة.



ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات.



وقرر مجلس الإسماعيلي عقد جلسة مع الإيفواري سيرجي أكا لاعب وسط الفريق والذي أنضم لصفوف الدراويش خلال إنتقالات يناير الماضية وذلك لتجديد تعاقده مع الفريق لسنوات قادمة.

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية قررت استمرار عمل اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي لحين استصدار القرارات القانونية التزاما بحكم مجلس الدولة الأخير فور استلام مسودته.

ويطمح المقاولون العرب في مواصلة انتصاراته في المباريات القادمة من أجل التواجد في المربع الذهبي في الدوري المصري من أجل ضمان المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

تعادل فريق المقاولون العرب مع طلائع الجيش سلبيَا، في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري، والتي أقيمت في إستاد المقاولون العرب.