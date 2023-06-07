انتخابات الكويت 2023.. فوز امرأة وعودة معظم أعضاء برلمان 2022 المبطل

انتخابات الكويت 2023.. تصدرت انتخابات مجلس الأمة الكويتي2023 تريند البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، عقب الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية لا نتخابات الكويت في 5 دوائر انتخابية.

وكشفت هذه النتائج عن فوز امرأة واحدة وعودة معظم أعضاء مجلس 2022 المبطل.

مجلس الأمة الكويتي

جرت عمليات الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة الكويتي لاختيار 50 عضوا من بين 207 ومن بينهم 13 امرأة مرشحة، تحت شعار تصحيح المسار مسئولية الجميع.

انتخابات مجلس الأمة الحالي 2023

وأغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة الحالي 2023، الدوائر الخمس أبوابها عند الساعة الثامنة مساء أمس الثلاثاء 6 يونيو بالتوقيت المحلي بعد أن تم فتحها على مدار 12 ساعة وذلك لاختيار أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي الـ17.

انتخابات الكويت 2023

ورغم التوقعات كانت بتغيير محدود في تركيبة مجلس الأمة الكويتي في انتخابات السادس من يونيو2023، فإن الساحة السياسية الكويتية تشهد حراكا كبيرا بين المرشحين للوصول إلى مجلس الأمة.

وهناك عدة تساؤلات طرحتها العملية الانتخابية الحالية في الكويت حول ما سيعزز فرص وحظوظ الفوز بأحد المقاعد البرلمانية، أهمها، هل سيكون للقبيلة أو الحاضنة الاجتماعية دور في اختيار المرشح؟ أم أن العوامل الاقتصادية والبرامج الانتخابية للمرشحين ستحسم الفوز بالمقاعد البرلمانية.

ومع مشاركة معظم أعضاء مجلس الأمة 2020، الذي تم حله بمرسوم أميري مرتين، ومجلس 2022 الذي تم إبطاله يوم 19 مارس الماضي بقرار من المحكمة الدستورية، في الانتخابات المقبلة، فإن الحكم على أدائهم من قبل الناخبين أمر ليس صعبا.

انتخابات مجلس الأمة الكويتي، تمثل استحقاقا دستوريا، صاحبته آمال عريضة بتصحيح المسار وتحقيق الإصلاح والتطور المنشود، لكن النتائج جاءت مخالفة لكل التوقعات.

ومن أبرز الفائزين من مجلس 2022 رئيس المجلس أحمد السعدون، وجنان بوشهري الوزيرة السابقة التي ضمنت حجز مقعد للمرأة في مجلس 2023.

ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوًا، يتم اختيارهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، بواقع 10 أعضاء عن كل دائرة من الدوائر الانتخابية الخمس بالكويت، فيما تبلغ مدة الدورة البرلمانية 4 سنوات من تاريخ أول اجتماع للمجلس

ملخص انتخابات مجلس الأمة 2023 بالكويت

جاء ملخص انتخابات الكويت 2023 لاختيار مجلس الأمة 2023 بفوز50 نائبًا منهم 49 نائبًا ونائبة واحدة عن خمس دوائر انتخابية، يمثل كل دائرة انتخابية بانتخابات مجلس الأمة 2023 10 نواب، وتأتي انتخابات الكويت 2023 لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوًا لمجلس الأمة 2023 من بين 207 مرشحين ومرشحة.