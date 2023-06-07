التفاصيل الكاملة لتجديد جواز السفر بالسعودية

تحظى إجراءات تجديد جواز السفر بالسعودية 2023 ، باهتمتام بالغ من قبل المواطنين، ومن يكثير التساؤل عن التفاصيل الكاملة لتجديد جواز، وبلغت رسوم تجديد جواز السفر لمواطني السعودية، وفقًا للجوازات لمدة خمس سنوات، يتم دفع رسوم 300 ريال، أما عشر سنوات يكلف 600 ريال.

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر بالسعودية

وجود بطاقة الهوية الشخصية

وجود بصمة وصورة شخصية للمتقدم

إحضار جواز السفر القديم من أجل التجديد

احضار جواز السفر القديم قبل الحصول على الجواز الجديد.

يجب دفع الرسوم المطلوبة التي تقرها الجوازات

تسديد كافة مبالغ المخالفات المرورية إن وجدت على المتقدم لتجديد الجواز.

يجب الإقامة داخل المملكة أثناء التجديد.

تجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات فقط لمن هم أقل من 21 عامًا.

تمديد صلاحية جوزاز الجواز لمدة تصل إلى 10 سنوات لمن هم أكثر من 21 عامًا.

وعقب استيفاء الإجراءات وتقديم الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر بالسعودية 2023، يتم استلام الجواز الجديد خلال يومين فقط عبر خدمة واصل من البريد السعودي.

خطوات تجديد جواز السفر لمواطني السعودية

- يجب الدخول إلى منصة أبشر.

- اختيار خدمات ثم اختيار الجوازات.

- يجب اختيار خدمة التجديد وبعد ذلك طلب التجديد.

- يجب تحديد مدة التجديد المطلوبة، والموافقة على الشروط.

أخيرًا تحديد العنوان المطلوب لتسليم الجواز وسداد رسوم التوصيل.

وزارة الحج والعمرة السعودية

وفي سياق آخر دعت وزارة الحج والعمرة السعودية، الحجاج إلى التأكد من اصطحاب الوثائق الطبية الخاصة عند السفر لأداء مناسك الحج، مؤكدة ضرورة التأكد من وجود الوثائق الطبية الخاصة بالحجاج، موضحة أن هذه الوثائق ستكون ضرورية للحالات التي تعاني من مرض مزمن أو الحاجة إلى معاملة طبية خاصة أو استخدام أدوية معينة وفقا لقناة السعودية الاخبارية.

موسم الحج

وتتخذ المملكة العربية السعودية، مع اقتراب موسم الحج كل عام العديد من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة حجاج بيت الله الحرام، ويتجلى ذلك في المطالبة بأخذ تطعيمات الحج الإلزامية التي يحب الحصول عليها بشكل أساسي وإجباري قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية.