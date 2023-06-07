الأربعاء 07 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

التفاصيل الكاملة لتجديد جواز السفر بالسعودية

جواز السفر السعودي
جواز السفر السعودي

تحظى إجراءات تجديد جواز السفر بالسعودية 2023 ، باهتمتام بالغ من قبل المواطنين، ومن يكثير التساؤل عن التفاصيل الكاملة لتجديد جواز، وبلغت رسوم تجديد جواز السفر لمواطني السعودية، وفقًا للجوازات لمدة خمس سنوات، يتم دفع رسوم 300 ريال، أما عشر سنوات يكلف 600 ريال.

txt

وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية في 6 يونيو لعقد اجتماعات اقتصادية وأمنية

txt

إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية

 

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر بالسعودية

وجود بطاقة الهوية الشخصية

 وجود بصمة وصورة شخصية للمتقدم

إحضار جواز السفر القديم من أجل التجديد

احضار جواز السفر القديم قبل الحصول على الجواز الجديد.

يجب دفع الرسوم المطلوبة التي تقرها الجوازات 

تسديد كافة مبالغ المخالفات المرورية إن وجدت على المتقدم لتجديد الجواز.

يجب الإقامة داخل المملكة أثناء التجديد.

تجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات فقط لمن هم أقل من 21 عامًا.

تمديد صلاحية جوزاز الجواز لمدة تصل إلى 10 سنوات لمن هم أكثر من 21 عامًا.

وعقب استيفاء الإجراءات وتقديم الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر بالسعودية 2023، يتم استلام الجواز الجديد خلال يومين فقط عبر خدمة واصل من البريد السعودي.

خطوات تجديد جواز السفر لمواطني السعودية 

-  يجب الدخول إلى منصة أبشر.

- اختيار خدمات ثم اختيار الجوازات.

- يجب اختيار خدمة التجديد وبعد ذلك طلب التجديد.

- يجب تحديد مدة التجديد المطلوبة، والموافقة على الشروط.

أخيرًا تحديد العنوان المطلوب لتسليم الجواز وسداد رسوم التوصيل.

وزارة الحج والعمرة السعودية

وفي سياق آخر دعت وزارة الحج والعمرة السعودية، الحجاج إلى التأكد من اصطحاب الوثائق الطبية الخاصة عند السفر لأداء مناسك الحج، مؤكدة ضرورة التأكد من وجود الوثائق الطبية الخاصة بالحجاج، موضحة أن هذه الوثائق ستكون ضرورية للحالات التي تعاني من مرض مزمن أو الحاجة إلى معاملة طبية خاصة أو استخدام أدوية معينة وفقا لقناة السعودية الاخبارية.

 موسم الحج

وتتخذ المملكة العربية السعودية، مع اقتراب موسم الحج كل عام العديد من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة حجاج بيت الله الحرام، ويتجلى ذلك في المطالبة بأخذ تطعيمات الحج الإلزامية التي يحب الحصول عليها بشكل أساسي وإجباري قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية.

مواد متعلقة

على خطى الأندية السعودية.. خصخصة الأندية المصرية خطوة تنتظر التنفيذ

ياسر المسحل: مشروع الاستثمار الرياضي سيخطو بالرياضة السعودية نحو العالمية

خورخي خيسوس يوافق على تدريب السعودية براتب ضخم

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 11221 نقطة

اعرف تخصصات وظائف الهيئة العامة للإحصاء السعودية 1444

السعودية| أماكن وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع الشاغرة

الجريدة الورقية