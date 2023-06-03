وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية في 6 يونيو لعقد اجتماعات اقتصادية وأمنية

كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن موعد زيارة الوزير أنطوني بلينكن إلى السعودية والتي من المقرر أن تكون في الفترة من السادس إلى الثامن من يونيو الجاري لعقد اجتماعات تركز على العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين، فضلاً عن القضايا على الساحة العالمية.

زيارة بلينكن للسعودية

وأضافت الوزارة في بيان لها أن الزيارة ستشمل عقد اجتماع وزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يوم الأربعاء المقبل لمناقشة الأمن والتكامل في الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أن بلينكن من المقرر أيضاً أن يستضيف بصورة مشتركة مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اجتماعاً حول تنظيم داعش يوم الخميس المقبل.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلنر أن بلينكن سيتطرّق خلال محادثاته مع المسؤولين السعوديين إلى "التعاون الاستراتيجي" بين البلدين في القضايا الإقليمية والثنائية.

وتأتي زيارة بلينكن بعد أسابيع قليلة من زيارة أجراها إلى المملكة مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان، وبعد نحو عام على زيارة أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن في صيف العام 2022.