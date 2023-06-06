طريقة عمل سلطة الجزر بالبقدونس.. الخيار الأمثل في الدايت

يبحث متابعي الدايت عن وصفة سريعة ولذيذة لسد الجوع، دون زيادة الوزن، وتُعد سلطة الجزر المسلوق بالبقدونس من أسرع وأشهى الأكلات، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها وفوائدها المذهلة.

طريقة تحضير سلطة الجزر المسلوق بالبقدونس

المقادير

- الجزر : 3 حبات (مقشر ومقطع دوائر / مسلوق ومصفى)

- بقدونس : 3 ملاعق كبيرة (طازج ومفروم)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الثوم : فصّان (مهروس ناعم جداً)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

اخلطي الجزر المسلوق والبقدونس في طبق.

اخلطي زيت الزيتون وعصير الليمون والثوم والملح والفلفل الأسود في طبق وصبي المزيج فوق الجزر والبقدونس.

قلبي المزيج حتى تتجانس المكونات وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم.

فوائد الجزر والبقدونس

يقوي النظر

يحتوي الجزر على نسبة بيتا-كاروتين أكثر من أي خضروات أخرى. يتحول هذا المركب النباتي إلى فيتامين "أ" في الجسم، وهو عنصر غذائي مهم لصحة العين.

ويشتهر فيتامين "أ" بقدرته على حماية العينين وتقليل احتمالية الإصابة بأمراض العين مع التقدم بالعمر مثل إعتام عدسة العين (الماء الأبيض) والجلوكوما (الماء الأسود).

يعزز من مناعة الجسم

يحتوي الجزر على العديد من مضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم وتقي من الإصابة بالعديد من الأمراض، كما يحتوي على فيتامين أ (Vitamin A) الذي يحارب الالتهابات وفيتامين ج (Vitamin C) الذي يساهم في بناء الأجسام المضادة.

السيطرة على مرض السكري

إن محتوى الجزر العالي من مضادات الأكسدة المتنوعة يجعله أحد أنواع الخضروات التي تساعد على تحسين مستويات السكر في الدم وإبقائها تحت السيطرة خاصة أن للجزر مؤشر غلايسيمي منخفض جدًا.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي والكبد

قد يُساهم تناول البقدونس يوميًا في دعم صحة الجهاز الهضمي، ويعود ذلك بسبب دوره في دعم الكبد، فالبقدونس يزيد من مستويات الجلوتاثيون المضاد للأكسدة الرئيس في الكبد.

قد ثبت أن البقدونس يمكن أن يعمل على تجديد أنسجة الكبد بعد الأضرار الناجمة عن الأمراض المزمنة، حيث أن البقدونس يحفز إنتاج العصارة الصفراوية في الكبد اللازمة لهضم الدهون في الأمعاء.

تحسين رائحة النفس والجسم

البقدونس غني بالكلوروفيل، وهذا يجعله يمنح النفس والجسم رائحة جميلة.

الجدير بالذكر أن الكلوروفيل يعمل كمضاد للطفرات ويقلل من البكتيريا المسببة للرائحة المسؤولة عن إنتاج رائحة الفم الكريهة ورائحة الجسم.

خفض ضغط الدم

من المعروف أن البقدونس يعمل كمدر للبول كونه يزيد من إفراز الصوديوم والماء من خلال البول وزيادة إعادة امتصاص البوتاسيوم في الكليتين، وهذا يجعله يُقلل من ضغط الدم.