طريقة عمل شوربة الجزر بالبطاطس.. غنية بالفيتامينات وتحميك من السرطان

تُعد شوربة الجزر بالبطاطس من المأكولات اللذيذة التي تمد الجسم بالفيتامينات وتحميك من الأمراض، كما يمكن تناولها عند اتباع حمية غذائية لخسارة الوزن، فتمدك بالطاقة المطلوبة وتشعرك بالشبع فترة طويلة، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائد شوربة الجزر بالبطاطس، التي ستجعلك تضيفها ضمن نظامك الغذائي، وطريقة تحضيرها بالبصل والتوابل التي تضيف لها مذاق لذيذ.

شوربة الجزر بالبطاطس

فوائد شوربة الجزر بالبطاطس

يساعد الجزر والبطاطس على تقوية النظر بشكل كبير وذلك لاحتواء الجزر على فيتامين أ.

لهما دور هام في حماية العين من تكون ماء أزرق عليها.

ومن أهم فوائد الجزر والبطاطس أنهما يحميان من السرطانات المختلفة.

يحارب الجزر الخلايا الحرة المسببة لمرض السرطان وذلك لاحتوائه على مادة البولي إسيتيلين.

يحافظ الجزر على صحة وسلامة القلب وذلك لإحتوائه على مضادات الأكسدة.

كما أن الجزر يعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي ف الجزر يحمي من الإصابة بالسكتات القلبية.

وتحمي البطاطس الجلد والبشرة بشكل كبير، ويقيان من التعرض لأشعة الشمس الضارة.

الجزر والبطاطس لهما دور هام في تأخير ظهور التجاعيد، وتساعد على تكوين الكولاجين في الجسم بشكل كبير، مما يمنحك بشرة صافية وحيوية.

كما تحتوي البطاطس على 33% من احتياجنا اليومي من البوتاسيوم، و8 غرامات من البروتين، و8 غرامات من الألياف، وأقل من غرام واحد من الدهون، وهي مصدر جيد للمنغنيز والمغنيسيوم والفوسفور والنياسين وحمض الفوليك.

طريقة عمل شوربة البطاطس بالبصل

المقادير

- البطاطس : 4 حبات (كبيرة الحجم)

- الجزر : 3 حبات (متوسط الحجم)

- البصل : 1 حبة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الزعتر البري : رشة

- الماء : لتر ونصف

طريقة التحضير

قشري الخضار وقطعيها وضعيها جانباً.

في قدر على النار، سخني زيت الزيتون، وأضيفي البصل وقلبيه لمدة دقيقة، ثم أضيفي الجزر والبطاطس مع التقليب لمدة دقيقة.

صُبي الماء على المكونات، واتركيها على نار هادئة حتى تنضج.

ضعي المكونات بعد مرور الوقت والنضوج في إبريق الخلاط الكهربائي، واخلطي جيداً حتى يتشكل لديكِ مزيج ناعم القوام.

أعيدي المزيج للقدر حتى يسخن مع التتبيل بالملح، والفلفل الأسود، والزعتر البري.

قدمي الشوربة ساخنة.