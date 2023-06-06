أمين الفتوى: 80% من أمة محمد ناجين يوم الحشر

قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى، خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء، إنه من كان في الدنيا يصلي ويصوم ويؤدي حقوق الله ولا يرتكب المحرمات، فهو من الناجين يوم القيامة.

وتابع أمين الفتوى، إن أمة محمد، صلى الله عليه وسلم، أمة مرحومة، 80% منها ناجون بين يدي الله عز وجل.

وأضاف أمين الفتوى، أن الشخص الذي يؤدي حقوق الله وينتهي عن المحرمات، بمجرد أن تخرج روحه من جسده ، يكون قد انتقل إلى عالم السعادة ويرى من يحب ويسعد من يرى، ويخبر من رآهم بأحبابه بأحوال أهل الدنيا.

الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى

وأوضح، أن الحياة بعد الموت بها سعادة لمن كان من أهل الطاعة، وبها شقاء لمن كان من أهل المعصية..

وفي سياق منفصل أكد فضيلة الأستاذ د. شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال لقائه بوزير الخارجية الصربي، اليوم الإثنين، "أن مصر حريصة على الانفتاح على العالم وتمد يدها للتعاون مع الدول الأوربية بما يحقق المصلحة المشتركة ويعزز من السلم العالمي".

وقال مفتي الجمهورية إن العلاقات المصرية الصربية علاقات ممتدة ومتينة، وسنعمل على تعزيزها، مبديًا تطلعه إلى زيارة الرئيس الصربي ووزير الخارجية المرتقبة لمصر.

وأضاف علام، أنه لا غِنى عن التعاون والحوار والتواصل بين الأمم والشعوب، وأتباع الأديان والثقافات داخل الوطن الواحد وخارجه، فالعيش المشترك وتطبيق مبادئ المواطنة الكاملة له أهمية كبيرة، وهو يجب أن نعمل على تكريسه وتعزيزه في مجتمعاتنا في ظل التحديات المتلاحقة التي يواجهها العالم، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية حريصة أشد الحرص على تكريس مبادئ المواطنة والعيش المشترك والوئام وسيادة القانون.



الأديان تسعى لمصلحة الإنسان



وأوضح الأستاذ د. شوقي علام أن الأديان كلها تسعى لمصلحة الإنسان واستقرار المجتمعات، حتى إن الشريعة الإسلامية وضعت مقاصد عُليا تسعى لتحقيقها، وجميعها يؤدي إلى صلاح الإنسان واستقرار المجتمع.

وأشار المفتي، إلى أن مصر خاضت حربًا ضروسًا ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة، ونجحت على كافة الأصعدة في اجتثاث جذوره ومحاربة جماعات الإسلام السياسي التي أضرت بالقيم الدينية، مؤكدًا أنَّ جماعة الإخوان الإرهابية هي الأم الحاضنة للجماعات الإرهابية ولا يمثلون الدين الإسلامي.



وعرض فضيلته خلال اللقاء ما تقوم به دار الإفتاء المصرية من جهود حثيثة لتفكيك الأفكار المتطرفة والرد عليها بشكل علمي لتحصين الشباب من الوقوع في براثن التطرف، مشيرًا إلى أن الجماعات المتطرفة في العقود الأخيرة نشرت فتاوى مغلوطة تعمق من روح الصدام والكراهية؛ مما تسبب في نشر الإرهاب والخوف من الإسلام لدى كثير ممن لم يقرأ ويعرف حقيقة الإسلام؛ لذا حرصت دار الإفتاء على مواجهة هذه الأفكار والرد عليها.