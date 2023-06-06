أسينسيو وأوجارتي يقتربان من سان جيرمان

اقترب مهاجم ريال مدريد الإسباني ماركو أسينسيو،والأوروجوياني الشاب مانويل أوجارتي لاعب وسط سبورتينج البرتغالي من الانضمام لصفوف فريق باريس سان جيرمان.

وجاء ذلك بعد أن تجاوز" الثنائي" الفحوص الطبية، ويغادر أسينسيو "27 عامًا" ريال مدريد كلاعب حر مع انتهاء عقده في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان اللاعب قد حقق مع النادي العاصمي لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات خلال 8 سنوات في مدريد.

وسيكلف أوجارتي (22 عامًا) 60 مليون علمًا أن لديه ثلاث سنوات متبقية على عقده مع سبورتينج.

ويصل اللاعبان بعد أيام من مغادرة الأرجنتيني ليونيل ميسي والمدافع الإسباني سيرخيو راموس النادي ورحيل مرتقب للمدرب كريستوف جالتييه.