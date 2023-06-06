باريس سان جيرمان يتأهب لإعلان صفقتين جديدتين

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو وثيق الصلة بأنباء الانتقالات ان نادي باريس سان جيرمان يتأهب اليوم للاعلان بشكل رسمي عن صفقتين جديدتين لدعم صفوف فريق ملعب حديقة الامراء في الموسم المقبل .

وقال رومانو في صفحته عبر تويتر : سيعلن باريس سان جيرمان اليوم عن ضم نجم ريال مدريد ماركو اسينسيو و مانويل اوجارتي مدافع سبورتنج لشبونة خلال الساعات القليلة القادمة بعد ان اجتاز الاعبان الكشف الطبي في العاصمة الفرنسية باريس وسيتم الاعلان بشكل رسمي عن الصفقتين .

يذكر ان ماركو اسينسيو انتقل لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع ريال مدريد فيما لم يتم الاعلان عن قيمة صفقة مانويل اوجارتي حتى الان .