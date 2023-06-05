ناجلسمان يقترب من تدريب سان جيرمان

اقترب جوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني الكروي، مرشح بارز لتدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

من المتوقع أن يرحل كريستوف جالتييه، المدرب الحالي لسان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري، رغم قيادته باريس سان جيرمان للتتويج بلقب الدوري الفرنسي للمرة الـ11 في تاريخه، لينفرد بالرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة.

وساهم الخروج المبكر لسان جيرمان من دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا، في تزايد الأصوات المطالبة برحيل جالتييه عن فريق العاصمة الفرنسية.

ولا يتولى ناجلسمان تدريب أي ناد منذ أن أقاله بايرن ميونخ في مارس الماضي، فيما أشارت صحيفة"ليكيب" إلى أن المفاوضات مع باريس سان جيرمان تتحرك بسرعة، وأن الجانبين قريبان من التوصل لاتفاق.

وسيعمل النجم الفرنسي السابق تيري هنري، الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم عام 1998، كمساعد لناجلسمان في سان جيرمان.