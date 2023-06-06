ياسمين عز توجه نصيحة لزوجة السباك.. نقطيه بسكاتك (فيديو)

واصلت الإعلامية ياسمين عز توجيه نصائحها المثيرة للجدل للزوجات بعد أن سبق لها توجيه بعض النصائح لزوجات لرجال يعملون في مهن مختلفة مثل المحامين وموظفي البنوك وغيرهم

نصيحة ياسمين عز هذه المرة وجهتها للمرأة المتزوجة من "سباك" ، مضيفة: "السباك نعمة كبيرة من عند الله، ويعتبر فنان كبير.

نصائح ياسمين عز لزوجة السباك

ونصحت ياسمين عز من خلال برنامجها " كلام الناس" المذاع على فضائية "إأم بي سي مصر" المرأة المتزوجة من السباك أن تلطف من كلامها معه وتتعامل معه بمرونة ولطف خاصة بعد يوم عمل شاق وطويل عليه قائلة: "لو جوزك سباك وأنتو بتاكلوا الفرخة سوة قوليلو خد أنت اللحمة يا حبيبي وأنا هاخد الجلدة".

وأضافت، أن السباك حمال أسية ويتحمل ما لا تحمله بشر، وأعطت مثلا للسيدات قائلة: "عندما ينسد حوض المطبخ تصبح المرأة منزعجة ما بالك بقي هو في الشغلانة دي هو ليل ونهار".

ووجهت ياسمين عز رسالة للمتزوجة من سباك، قائلة: " عندما يأتي إلي المنزل يحب عليها أن تضع زوجها على كفوف الراحة، ولا تتحدث معه في مشكلات، مضيفة: "سدي بوقك بسدادة أو نقطيه بسكاتك".

وكانت مشاهدة تدعى مروة وجهت سؤالا لياسمين عز قائلة :"مروة بعتت لي وقالت عمري ماكنت اتخيل إني ألجأ لك في يوم من الأيام.. لكن عاوزة استشيرك في حاجة وهي رأيت جوز أختي يتمشي مع واحدة في مول ويشبك يدها معاها ومش عارفة اتصرف إزاي أقول لأختي ولا إيه؟".

وردت ياسمين عز على استشارة مدام مروة "،:" أحسن حاجة عملتيها انك مقولتيش لاختك علي الموضوع ده ومسخنتيهمش علي بعض"، مستطردة:"عين العقل انك محكتيش لأختك علي الموضوع لأنه كان ممكن يتطور الموضوع ويحصل انفصال ما بينهم".

وأكملت عز:"مش هتستفادي حاجة لو خربتي على بيت زوجك وممكن مع العصبية تقول كلمة تزعلك .. مش يمكن الست اللي شوفتيها مع جوز أختك نظرها ضعيف وبيوصلها لمحل أو حاجة نفترض حسن النية.. وبلاش تواجهي جوز اختك بالموضوع لأنه وقتها هيأخذ باله وهيعمل احتياطته بعدها وهيبقى صعب تكشفيه".

وعن مقلب رامز جلال ، أكدت ياسمين عز أنها لم تكن على علم بوقوعها ضحية لبرنامج المقالب الذي قدمه الفنان رامز جلال في رمضان الماضي “رامز نيفر إند”.

وقالت ياسمين عز: “طبعا كلكم شوفتوني في رمضان مع رامز جلال، هذا الفرعون الملعون المنشق عن القبيلة، وكانت حلقة للتاريخ، واتفرجت معاكم وشوفت نفسي وأنا داخلة، أنا مش معقولة كاريزما طاغية”.

وأضافت: “أنا إترش في وشي طفاية حريق وفضل وشي بدر بيلمع من البريق سبحانك يا ربي، وأنا لو أطول كنت روحت البرنامج بتاج علشان أنا برنسيس، وأنا برينسيس علشان بحترم الرجل الفرعون الصغير الكبير”.

وردا على سؤال هل كانت تعرف بالمقلب، قالت: “أنا مش هحلف، أي برنامج يكلمني أروح ضيفة بارفض وأعتذر بكل أدب واحترام، ولو كنت عارفة وده مش حقيقي مكانوش كلموني من مصر ولبنان يتفاوضوا معايا، ولو أعرف مكنتش روحت”.