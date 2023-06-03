ياسمين عز تكشف عن الوصايا العشر للزوجات قبل مبارة الأهلي والوداد (فيديو)

مارست الإعلامية ياسمين عز دورها في تقديم النصائح للزوجات، واستغلت مناسبة هامة خلال تلك الأيام هي مباراة الأهلي والوداد في تقديم نصائحها للزوجات للتعامل مع أزواجهن “الأهلاوية”، قبل إقامة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره الوداد المغربي

وتشغل مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا جميع المصريين المهتمين بكرة القدم ويحظى باستعدادات وطقوس خاصة لدى البعض خاصة من يشاهدون المباريات في منازلهم، ما يحدث أحيانا من مشاحنا بين الزوجة وزوجها المتعصب.

نصائح ياسمين عز للزوجات قبل المباراة

ونصحت ياسمين عز ، خلال برنامجها “كلام الناس” على فضائية “إم بى سى مصر” مساء اليوم، السبت، بعدم إعداد وجبة دسمة للزوج قبل المباراة، ليشجع بطاقة، مضيفة: “شوفي كنتي طابخة ليه إيه يوم ماتش الترجي اللي فات، واعمليه تاني بكرة قبل الماتش، من باب نشر التفاؤل”.

بلاش ترتبي البيت في يوم الماتش

وتابعت ياسمين عز: “بلاش كمان ترتبي البيت في اليوم ده، ولو جوزك من النوع العصبي يفضل تشيلي أي أدوات قابلة للكسر من قدامه، والشاي قدميه ليه في كوبيات الكرتون”.

روحي زوري مامتك قبل المباراة

وأردفت ياسمين عز: “ياريت تعلمي إن مامتك واحشاكي وتروحي تزوريها قبل الماتش، وياريت لو تباتي هناك يكون أفضل”.

وكانت الإعلامية المصرية ياسمين عز، قد نفت إشاعة دخولها إلى مجال الغناء، وذلك في تعليق مطول بين فقرات برنامجها الحواري، قالت فيه: " أنا كل يوم بيطلع عليَّ كيلو شائعات لكن ما بيفرق معي لأني مقفلة كتاب فن اللامبالاة 7 مرات.. وواحد غيران مني قال إني كنت مطربة وما كملتش".

ونفت الشائعة المتداولة عنها جملةً وتفصيلاً، قائلة: " الحقيقة عمري ما حاولت أغني لأن صوتي شتوي لا يصلح.. وأنا مرة غنيت وبالصدفة خلال وجودي في برنامج ألعاب.. ووقتها غنيت لأن كان الموضوع تحدي.. وبالنسبة لي لازم أحافظ على أحبالي الصوتية.. يعني ربنا حرمني من الغناء لكن عوضني ومنحني موهبة الشعر والنثر".

ووجهت ياسمين عز ضربة قاسية لمنتقدي دفاعها المستمر عن الرجل، مضيفة: " لو كنت مطربة لن أغني إلا أغنيات الحب والغزل في فرعوني وكنت رح أنافس كاظم ويكون بيني وبينه عداء كبير.. يعني إيه معنى بغني للمرأة بس؟.. وليه لما أقول نفس كلامه لكن عن الرجل بتزعلوا مني؟".

وم جانبه أكد الفنان أحمد فهمي على قدرة المرأة والمكانة التي وصلتها بذكائها واجتهادها بالعمل في المجالات المختلفة، وأشار إلى دور النساء الكبير في حياة الرجل، وذلك أثناء استضافته في برنامج " كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على شاشة قناة mbc مصر.

أحمد فهمي يشيد بذكاء ياسمين عز

وأعطى أحمد فهمي مثالاً على قدرات المرأة في الخلق والتميز، مشيراً إلى نجاح مضيفته بعد تفردها بفكرة برنامجها الحواري، حيث قال: " أنا بشوفك امرأة ذكية جداً.. دخلتي على ساحة فيها مذيعين كتير وفيها مواضيع كتير والسوشيال ميديا دلوقتِ أي حد يطلع يقول كلمتين يبقى بلوغر ويوتيوبر".

وتابع: " أنتِ دخلتِ عملتِ برنامج فكرته مختلفة وهي موجودة.. وأنا وجهة نظري أنه ده الذكاء.. أنتِ بتشوفي حاجة الناس مبدأياً بتتكلم عليها بس مش بجد..".

ولم يتوقف عند هذا الحد، بل أشاد بخفة ظلها وأسلوبها، قائلاً: " أنتِ لذيذة ودمك خفيف.. كمان مش مصطنعة.. أنا بشوفك ذكية بجد".

ياسمين عز ترد على إشادة أحمد فهمي



وهو ما أثار ضحكات الإعلامية ياسمين عز التي بدا عليها الاستحياء، قبل أن ترد على إشادة أحمد فهمي بإرجاع نجاحها إلى " بركة فرعون" بمعنى " بركة الرجل"، وهو ما فجر غضب المتابعين الذين استغربوا قولها وتخليها عن صفة الذكاء لصالح الثناء على الرجال.