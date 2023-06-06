وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمكتب صحة ثان ديرب

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية استهدفت مكتب صحة ثان ديرب نجم، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمكتب.

تفقد وكيل الوزارة خدمات الرعاية الأولية من التطعيمات الروتينية للأطفال، ومتابعة الحوامل، ورعاية الأمومة والطفولة، وقام بمناظرة سجلات التردد على المكتب، ومؤشرات عمل جلسات التطعيم التي بلغ متوسط التردد عليها ٤٠ طفل، كما تأكد من سلامة سلسلة التبريد، وحفظ الطعوم في درجة الحرارة المناسبة لها، ومراجعة الرصيد المتواجد من الطعوم الروتينية، والتأكد من تسجيل المواليد الجدد والوفيات على السيستم الخاص به.

كما تفقد صيدلية الوحدة للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من تصنيف وتمييز الأدوية وفقاً لمعايير الجودة، ومراجعة الأصناف المحفوظة بثلاجة الصيدلية.

وتابع “مسعود” أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة مكتب الصحة، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت ١٥٠ ألف جنيه، متابعاً أعمال الدهانات وتغيير الأرضيات، والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال، ومدى مطابقتها للمعايير، ومشددا على سرعة الإنتهاء من الأعمال، وتشغيل الأماكن المطورة لصالح المواطنين بمركز ومدينة ديرب نجم.