الزمالك يكشف حقيقة إسقاط عضوية النائب سليمان وهدان (فيديو)

أكد محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، إن هناك اجتماعات لمجلس إدارة النادي، وحتى هذه اللحظة لا يوجد تصريح رسمي بشأن عضوية النائب سليمان وهدان.

لا يوجد تصريح رسمي من نادي الزمالك بشأن إسقاط عضوية النائب سليمان وهدان

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وأضاف المستشار القانوني لنادي الزمالك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء أنه لا يوجد تصريح رسمي من نادي الزمالك بشأن إسقاط عضوية النائب سليمان وهدان، موضحًا أنه لا يستطيع الإفصاح عن أي شيء حول هذا الموضوع.

ولفت إلى أن مثل هذه القرارات لا يفصح عنها إلا بعد الوصول لـ الجهة الإدارية، وأكد أن هناك قرارات من الممكن أن تُعدل.

وقررت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، الطعن على حكم عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.مواضيع ذات صلةمرتضى: سنتعاقد مع لاعب "يحبه الجمهور".. حددنا الراحلين.. وفريق اليد ليس له مكان في الناديمرتضى: سنتعاقد مع لاعب "يحبه الجمهور".. حددنا الراحلين.. وفريق اليد ليس له مكان في النادي

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وحددت المحكمة الإدارية العليا، جلسة 19 يونيو المقبل لنظر الطعن وذلك مع طعن مرتضى منصور على حكم عزله.

وكانت المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة 19 يونيو المقبل، لنظر طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار زوال صفته رئيسا للنادي، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.