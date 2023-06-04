سليمان وهدان يكشف كواليس قرار مرتضى منصور باستبعاده.. خايف أبقى الرئيس (فيديو)

قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن قرار عزله من منصبه في نادي الزمالك لم يكن ديمقراطيًا ولا قانونيًا.

وأكد سليمان وهدان خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن المستشار مرتضى منصور صرح بعزله في مؤتمر صحفي بسبب تغيبه عن حضور 3 جلسات متتالية.

وأشار سليمان وهدان إلى أنه لم يغب 3 جلسات لمجلس إدارة نادي الزمالك، كما صرح المستشار مرتضى منصور، معقبًا: “لسه ماضي على تعاقدات وأوراق”.

مجلس إدارة الزمالك اجتمع يوم 9 مايو وقرر بالإجماع عزل مرتضى منصور:

وتابع سليمان وهدان: “مجلس إدارة نادي الزمالك اجتمع يوم 9 مايو الماضي وقرر بالإجماع عزل رئيس نادي الزمالك”، موضحًا أن أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك نفذوا الحكم الصادر وتم إعلان خلو مقعد رئيس النادي وتم إرسال جواب إلي الجهات المعنية، وبالتالي نادي الزمالك بلا رئيس حاليًا ومسئولية الإدارة تضامنية.

وأكد النائب سليمان وهدان أنه لا يوجد أي اتصال بينه وبين رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور، متابعًا: “أنا زرت مرتضى مرتين في السجن وده الواجب وشيء إنساني.. ويمكن عزلني علشان خايف أبقى رئيس النادي.. ورئيس نادي الزمالك لن يأتي إلا من خلال الجمعية العمومية، ولن يأتي من خلال الصندوق".

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، أن بعض الصفحات المنتمية لنادي الزمالك تهاجم مجلس الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال منصور، خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هناك بعض الصفحات تهاجم مجلس الإدارة، والجميع يعلم أنهم ليسوا من جمهور الزمالك الحقيقي، هؤلاء قلة لا يعبرون عن جمهور الزمالك”.

وأضاف: “المجموعة التي تهاجم مجلس إدارة الزمالك طالبت من قبل بالتعاقد مع فيريرا ثم طالبت برحيله ونفس الأمر مع أسامة نبيه، وانتقدت محمود علاء ويوسف أوباما وزكريا الوردي، ورحلوا جميعًا عن الفريق، كما تم انتقاد رئيس الزمالك ورحل”.

وواصل: “في الوقت الحالي يتم الهجوم على أحمد زيزو، رغم أنه من أفضل لاعبي الفريق، وروقا يواجه انتقادات كبيرة، بالإضافة إلى المطالبة برحيل أوسوريو (مدرب الزمالك)”.

وأكمل: “الزمالك مهدد بالإيقاف، وهناك كارثة سوف تحدث بسبب عدم دفع الأقساط الخاصة بنادي لشبونة البرتغالي (مليون و300 ألف دولار تمثل مستحقات انتقال شيكابالا إلى الأبيض، بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي)”.

وتابع: “الجهاز الفني لم يتقاض راتبه منذ أكثر من شهر ونفس الأمر بالنسبة للاعبين، أحنا في كارثة ياللي عاملين نفسكم زملكاوية، بسبب الحجز على أرصدة النادي في البنوك”.

وواصل: “أحنا ريحنا نفسنا أنا وأحمد وأمير وقعدنا في البيت واعتذرنا عن عدم الاستمرار في مناصبنا، أحمد كان في إسبانيا في رحلة علاج، وقطع رحلة العلاج للسفر إلى تونس لمتابعة مباريات الطائرة، وأمير يُعاني من مشكلة في الظهر، وسافر للعلاج.. أحنا شُفنا الويل في الزمالك أنا وأولادي، أنا اتسجنت وقضيت شهر رمضان في السجن في هذه السن”.