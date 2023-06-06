محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول.. 14 يونيو

تنظر محكمة الاستئناف، أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول في نزلة السمان أمام الدائرة 9 جنوب الجيزة، في جلسة 14 يونيو المقبل.

وفي وقت سابق، قد أمر المستشار طارق حسنين، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، بإحالة متهمين بخطف صاحب مزرعة الخيول بنزلة السمان إلى الجنايات.

وقد حملت القضية رقم ٣٠٦٧لسنة ٢٠٢٣، جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم٤٥٣ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب الجيزة.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بخطف المجني عليه أحمد عبدالمنعم كرهًا عنه بأن اقتادوه عنوة بسيارة المتهم الأول، وقاموا بتوقيعه كرهًا عنه على إيصالات أمانة، بأن أشهر في وجهه أسلحة بيضاء واحتجزوه من دون أمر أحد الحكام المختصين.

معاقبة تشكيل عصابي في المرج:

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، معاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم بسرقة سيارة سائق بالإكراه وإصابته في المرج.

وبتلقي قسم شرطة المرج، بلاغًا من سائق يفيد بإصابته وسرقته بالإكراه، أثناء سيره في الطريق، حيث استوقفه 4 أشخاص اعترضوا طريق سيارته لسرقته بالإكراه.

وتم ضبط المتهمين بعد انتقال قوات الأمن لمكان الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وسرقة المجني عليه، وإصابته بسلاح أبيض مطواة، وكسر زجاج سيارته، وإصابته لشل حركته، وإجباره على ترك السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

في قضية أخرى، حددت محكمة الاستئناف، أولى جلسات محاكمة السائق المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل بميدان سفنكس، 8 يوليو المقبل، ما تسبب له في عدة إصابات خطيرة، نقل على إثرها للمستشفى، بسبب السرعة الجنونية.

وكانت جهات التحقيق في الجيزة، أحالت المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل، للمحاكمة بتهمة دهس المجني عليه معاذ بميدان سفنكس، أواخر شهر مارس الماضي، والتسبب له في كسور بأنحاء متفرقة بجسده.

وفي وقت سابق تعرض حفيد الفنانة شريفة فاضل، للدهس من سيارة مسرعة يقودها شاب متهور يبلغ من العمر 19 عامًا في ميدان سفنكس بالجيزة، ما تسبب له في كسور وإصابات بالغة، دخل على إثرها إلى المستشفى وسط غيبوبة تامة، منذ وقت الحادثة.