أكلك من بيتك.. مبادرة لتعزيز دور المجتمع في توفير احتياجات الأسرة بمركز شباب السعادات

نظم مركز شباب السعادات برئاسة الكاتبة الصحفية هناء قنديل، فعالية جديدة من سلسلة فعاليات مبادرة "أكلك من بيتك"، التي أطلقها مركز الشباب، بالاشتراك مع كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق.

واستهدفت القافلة إرشاد أهالي قرية السعادات بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتعليمهم الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الأساسية، إحياء للدور القروي، والتخفيف عن كاهل المواطنين.





وقالت هناء قنديل، رئيس مركز شباب السعادات، إن القافلة تستهدف الاستفادة من مهارات طلاب كلية الزراعة في تعليم الأهالي إنتاج وحفظ بعض أنواع الأغذية التي لا يستغني عنها المنزل، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية على الأسرة.

بدوره أكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب بالشرقية، اهتمام الوزارة بدعم الدور الاجتماعي لمراكز الشباب، في ظل توجه الدولة بتوسعة الأنشطة الشبابية، وعدم قصرها على الرياضة فقط.

من جهته قال حسين طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن المبادرة ترمي إلى إحياء دور البيت الريفي، الذي كان لا يحتاج إلى شراء احتياجاته الغذائية الأساسية من الخارج.

وأشاد طلعت بالفعالية، وفكرة مبادرة "أكلك من بيتك".

ويأتي ذلك وفق توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبإشراف المهندس حسين طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، والأستاذ الدكتور خالد محروس، عميد كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، الذي أشاد بفكرة المبادرة، وأكد استعداد الكلية الدائم للمشاركة في جميع الفعاليات، التي تنقل خبرات الكلية والعاملين فيها، وطلابها إلى المجتمع بما يسهم في تخطي الأزمات، ومواجهة التحديات.

في غضون ذلك أكدت الدكتورة جيهان العميري وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، أهمية المبادرة في دعم التواصل بين المجتمع، والكليات القادرة على تطويره، ومده بما يوفر احتياجاته ذاتيا.

وتضمنت القافلة ورشة عمل لتعليم الفتيات والسيدات الطرق المنزلية لتصنيع بعض الأكلات وحفظها.

وشارك في أعمال القافلة الدكتور أحمد عبد الوهاب المدرس بقسم الإنتاج الحيوانى، والذي تحدث عن تربية وإنتاج السمان، والدكتورة فاطمة محسوب المدرس بالقسم، حيث تحدثت عن إنتاج وتربية السمان و الأسماك فى المنزل، والدكتور محمد الحديني المدرس بقسم الأقتصاد والإرشاد الزراعى، حيث تحدث عن دراسة الجدوى لبعض المشروعات الممكن تنفيذها، والمهندس أحمد نهاد عبدالله المعيد بقسم علوم الأغذية، حيث تحدث عن صناعة البرجر الحيوانى والنباتي، والمهندسة دينا حمد سالم المعيد بنفس القسم، والتى قامت بشرح كيفية صناعة الحلاوة الطحينية، والمهندس محمد فريد المعيد بنفس القسم تحدث عن صناعة الآيس كريم فى المنزل.



حضر الفعالية التي أقيمت برعاية الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، الاستاذة ماري عزمي مسئول القوافل بمديرية الزراعة ومدير إدارة الزراعة ببلبيس قطب أبو باشا، ومدير التعليم الابتدائي بمركز بلبيس عصام حتيت.