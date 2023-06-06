تفاصيل إصدار الـ20 جنيها البلاستيكية قبل عيد الأضحى.. فيديو

كشفت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، تفاصيل إصدار البنك المركزي عملة فئة الـ20 جنيها “بلاستيكية”، بالتزامن مع عيد الأضحى المقبل.

وقالت سهر الدماطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة صدى البلد، أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي للعملة بلاستيكية من فئة الـ20، بها العديد من الملاحظات، وفئة العملة الـ20 المتداولة ليست حقيقة.

ونوهت إلى أن هناك العديد من المزايا لإصدار العملات بلاستيكية، حيث عمرها الافتراضي نحو 12 سنة، ويمكن بعد ذلك طباعتها مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تزوريها أو تزيفها.

وأضافت أن العملات بلاستيكية التي يتم إصدارها في مصر مؤخرا لتواكب التطور التكنولوجي الحالي، وهي لا تقل عن الدول التي تصدر عملات بلاستيكية، لافتة إلى أن هناك لجنة معينة تقوم بتصميم العملة البلاستيكية قبل اعتمادها وطرحها في السوق.

وأوضحت أن اختيار الرسومات التي تضع على العملات لها دلالات تاريخية، بالإضافة إلى وضع حروف من اللغة العربية تعبر عن هوية.

وأشارت الدماطي إلى أن الفئات النقدية، بها العديد من الرسومات الفرعونية والإسلامية، كما أن الفئات النقدية تتقارب في اللون، ولكن الرسومات مختلفة.